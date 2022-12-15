年節造天菜 七成男性願意為美花費

集結健檢、產後、醫美與診所四大健康賦能的國泰新竹健康園區，除提供新竹民眾健康檢查、產後護理、小兒保健，以及慢性疾病追蹤管理外，新增更貼近時下需求與歡迎的醫美服務項目。根據新竹健康園區男性健檢客戶調查顯示，有近七成願意在付費情況下，進行「美容醫學」、「頭皮養護」、「減重門診」等與外貌體態相關的服務，顯示男性族群對外表的關注度日漸提升，願意為了提升容貌好感度對自身做更進一步的投資。

而女性族群向來對醫美微整形更是趨之若鶩，在民眾對醫美療程接受度漸高的風潮引領下，特別在新竹健康園區的泰安診所增設醫美服務，透過地方民眾需求反應，持續滿足在地民眾不同階段性與年齡層的醫療保健、健康照護與預防治療需求。泰安診所美容醫學醫師鄭煜彬表示，近期男性愛美的程度不亞於女性，發現有越來越多男性病患深受頭皮養護困擾而求助美容醫學，而雷射、音波、電波、注射類等非侵入性療程，因為施作時間短、恢復期快、效果明顯，無論男女民眾接受度皆有日漸提升的趨勢，所以在年度「微」修的挑選方式建議掌握幾個重點，包括費用、療程時間、恢復期與最佳顯著效果時間，但醫美療程的效果與適用性，應該依據不同身體狀況與民眾需求進行調整，建議民眾接受療程前，一定要與醫師直接溝通，接受專業的肌膚檢測與醫療建議，不要輕易靠自身判斷就直接施做療程。

國泰健康管理健康嘉年華12/17開跑。圖/國泰健康管理提供

游又霖提到，開幕至今發現12月至農曆過年前後醫美來客與預約數是平常3~5倍，又適逢口罩解禁與2023年長達十天的春節年假，建議民眾可以善用年假美麗進化，輕鬆快速進廠「微」修。國泰健康管理將在12/17舉辦為期一個月的健康嘉年華活動，首次將科技概念帶入文創市集，有療癒文創手作、品牌輕食、健康生活等豐富攤位，更搭配了雷射百百種該怎麼挑選、增肌減脂策略大不同，以及秋冬皮膚營養保健等。另有醫學美容、防疫概念、幼兒教養、產後健康等不同主題講座規劃，還設有最受歡迎的「寶寶爬行比賽」、「一日小小健管師」，期望透過不同年齡層的健康知識、衛教活動推廣，帶給民眾正確的醫療與預防治療觀念。