食藥署111年度智慧醫療器材成果發表

食品藥物管理署(以下簡稱食藥署)於12月13日舉辦「111年食品藥物管理署智慧醫療器材成果發表會」，此次活動完整展現食藥署對於我國智慧醫療器材業者輔導之具體成果。

發表會以111年度媒合活動影片作為開場，展現食藥署與產業共同努力的歷程，食藥署醫粧組組長杜培文則說明食藥署智慧醫療器材成果與展望，並由數位發展部唐鳳部長就智慧醫療進行專題演講。

食品藥物管理署於110年五月成立智慧醫療器材專案辦公室提供輔導服務，在全署同仁的努力下，今年在智慧醫療器材取得的亮點有，6案Al醫材產品已成功取證: 急性心肌梗塞偵測、放射治療頭頸部器官勾勒、年齡相關性黃斑部病變偵測、肺部影像輔助判讀軟體、內視鏡病灶電腦輔助系統成及腦部磁振造影之腦轉移瘤影像輔助分析等，以及8家智慧醫療器材製造業者取得軟體QMS，甚至，服務次數達2200次以上。

在智慧醫材媒合成果方面，更在協助產業鏈需求端多元跨域合作、促進跨領域聯盟合作加速產品開發有成，111年度舉辦了5場媒合交流會，計685人次參與，並促成7家醫材業者技術合作，1家投資團隊評估投資合作，以及3家業者/3家醫院臨床場合作等亮麗表現。

111年食品藥物管理署智慧醫材成果發表會論壇分享合影。右起 : 食藥署署長吳秀梅、太豪生醫總經理賴信宏、數位發展部數位產業署副署長胡貝蒂、台中榮民總醫院院長陳適安、台北醫學大學副校長陳震宇、華碩電腦(華碩集團) 協理潘茹婷、工業技術研究院生醫與醫材研究所副所長王明哲、醫療器材及化粧品組簡任技正吳亭瑤。圖／業者提供

此外，食藥署更以「智慧科技授賦能–跨域醫療展智力」為題，邀請到台中榮總院長陳適安、台北醫學大學副校長陳震宇、數位部產業署副署長胡貝蒂、華碩集團協理潘茹婷及太豪生醫總經理賴信宏等重量級貴賓參與論壇，期在全球智慧醫療器材蓬勃發展之際，共同探討打造我國第二座護國神山之藍圖，再造我國產業升級之契機。

活動更安排智慧醫療器材成功取證之新創或跨域業者，及智慧醫療產業鏈媒合成功之單位進行經驗分享，藉此展現產官學研醫之合作成果，讓有意投入智慧醫療產業之業者可以了解一個產品的上市所需要的資源及量能，並以此為基礎持續深化我國智慧醫療器材之專業，期許所有產品都能在該模式下更有效率地保障國人健康，讓產品可透過多元合作下提升國際能見度。