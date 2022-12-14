幹細胞增生關鍵 調整好作息補充營養素

「有一天我們全家一起吃飯的時候，我看到媽媽拿著筷子的手在抖，踩在地上的腳也不自覺抖動，我就知道大事不妙了。」20多年前，當發現自己的媽媽罹患巴金森氏症，讓長時間專研在生技領域的林佳靜博士，頓時難以置信，直到那一刻開始，她才驚覺原來媽媽老了。

「我在生技產業鑽研很多年，我知道幹細胞會是巴金森氏症的解方之一。」抗老生醫專家林佳靜博士表示，根據國內外再生醫學的幹細胞營養臨床研究，活化造血幹細胞可以讓身體機能得到修復。在經過十多年的努力，終於研發出活性蛋白高效營養輔助健康飲，同時利用微晶球包裹，避免營養素被胃酸破壞，能經由吸收到達淋巴系統，直接送達骨髓。希望在傳統醫學治療之外，能夠透過幹細胞營養品的補充，能讓媽媽享受更好的生活品質。

幹細胞具有再生與分化的能力，在胚胎時期人體有50%以上都是幹細胞，但隨著老化，尤其過了中年後幹細胞數量則會快速遞減。「這時候我們要問一個問題，怎麼做可以讓幹細胞比例變多，就達到局部組織甚至全身年輕化的目標。」桃園中壢懷寧醫院副院長戴念國博士表示，除了可以從運動、飲食、細胞分離萃取與生活作息著手之外，另外一個關鍵就在營養素的補充。「就像坐月子會喝雞湯、吃補品一樣。」懷寧醫院院長戴念梓院長解釋，營養素會在身體裡產生化學反應，而好的營養素則會對身體產生正面效果。

此外，林佳靜特別成立醫事檢驗所，讓民眾來檢測體內幹細胞的數量及免疫NK自然殺手細胞的數量，只要做抽血檢查，就能輕鬆掌握健康狀況。

「我一開始真的沒想過要成立集團，主要是捨不得媽媽受到病痛折磨。」林佳靜博士說，因為對母親的一片孝心，還有想要幫助更多人的心，才一步步搭建起百威生醫。未來也將持續放眼國際，守護更多人的健康。