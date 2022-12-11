美利達盃單車嘉年華恢復舉辦 經典再現日月潭車友網紅齊聚

一直以來享有盛名與好口碑的單車盛會「美利達盃＆單車嘉年華」因疫情停辦二年後，今年12月10日終於恢復舉辦，並首度移師風景秀麗的日月潭地區舉行，限額3000人的報名名額更是早早就已報名額滿。

今年已邁入第二十屆的「美利達盃」單車騎遊活動，除了標榜最美單車路線的29公里環繞日月潭的逍遙遊外，還有在83公里內累計爬升超過1000公尺的長距離自我挑戰路線。此外，會場還有Shimano、SRAM等國內外知名的單車精品廠商等進行現場展示，以及單車網紅以車會友、瘋狂大摸彩等餘興節目。

今年許多單車網紅以車會友熱情參與「美利達盃＆單車嘉年華」活動。圖／美利達提供

美利達公司（9914）以「MORE BIKE」為號召，二十多年來透過舉辦美利達盃等大型單車活動，為推動最健康活力又環保的單車騎乘與運動不遺餘力。此次主持美利達盃活動開幕的副總經理鄭文祥特別表示，今年適逢美利達創建五十週年，見證台灣自行產業半個世紀的發展，讓今年的活動顯得更有意義，現今面對地球暖化的衝擊，若能多騎單車或電動輔助自行車，以取代汽機車，將對節能減碳有極大的效益，期望越來越多人加入最健康活力又環保的單車騎乘行列。

此次美利達再次與南投縣政府合作並移師日月潭舉辦，當天出席開幕的南投縣政府主管表示，南投縣境風光明媚，非常適合單車騎遊，很歡迎且支持美利達等企業單位來南投地區舉辦單車活動，為推動地方的觀光產業一起努力。