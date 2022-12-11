精準醫療的介入是未來長照醫學的發展方向

呑嚥困難的問題一直是失能及失智病患最常見的疾病，而今天台灣長照醫學會在三軍總醫院召開的年度會員大會暨學術研討會上，邀請了各醫學中心的專業專家，針對吞嚥困難的診斷及治療提出了先進的研究報告。

三軍總醫院院長王智弘少將表示：吞嚥困難的治療需要有跨領域的合作才能提升長照的品質。圖／業者提供

首先由三軍總醫院總院長王智弘少將致詞時指出：台灣將在2025年邁入超高齡社會，因著生理年齢的極限，許多和器官的功能退化有關的症狀也迅速的出現，其中最為棘手的吞嚥困難，正是目前醫學上亟待努力解決的課題！三總醫院的耳鼻喉部的醫療團隊，從早期的內視鏡檢查到內外科的治療及營養學的介入，已大大改善了吞嚥困難的難題。

中國醫藥大學孫茂峰教授也示範了風池穴、承槳穴及廉泉穴在改善吞嚥困難的治療效果。圖／業者提供

出席此次學術研討會的三軍總醫院耳鼻喉部朱永祥主任也表示：未來籍著部內視鏡及動態瑩光影像影片更能精準找出吞嚥困難的病態原因，也能提供治療成效的評估。而引發吞嚥困難的原因，馬偕紀念醫院耳鼻喉科資深主治醫師謝麗君表示：單側的聲帶麻痺也會造成吞嚥障礙，以前診斷大部分是用主觀的問卷法，或是簡單的食物進食測試，但現在除了用動態的進食蠕動螢光檢測法外，也可直接使用內視鏡去做量化的測試，此法也可用來做早期的吞嚥困難之確認。

劉伯恩理事長表示：吞嚥困難的治療需要跨領域的合作，特別是精準醫護及中醫、牙醫口腔醫療及營養學等的介入才能有效提升患者的生活品質。圖／業者提供

今天擔任座長的馬偕紀念醫院前院長施壽全教授也表示：吞嚥困難的處治需要整合腸胃科、耳鼻喉科、及營養學等科系的介入，才能提升吞嚥障礙的醫療成效。法務部法醫研究所的蕭開平教授也從解剖學上的角度，來探討一些因嗆死後的吞嚥障礙的一些病理變化，從而避免一些可以事先預防的措施。

台灣長照醫學會理事長劉伯恩也表示：由長照醫學精準醫療的快速進步，從內視鏡影像的量化處理，到特殊吞嚥困難的加工食品的設計，都大幅的提升了有吞嚥障礙者的生活品質，也期待籍著遠距醫療的介入，及居家照護的落實，能夠有效的延緩失能及失智者的惡化程度。