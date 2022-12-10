長新冠是什麼？後遺症持續多久該就醫？

世界衛生組織（WHO）推估，全球約1~2成確診者康復後出現長新冠現象，時間長達數周、甚至數月，而台灣確診通報數已經高達984萬多人次。究竟長新冠是什麼？後遺症有哪些？該掛哪種門診治療呢？童綜合醫院日前在台北醫療科技展舉辦「長新冠症的心肺復健」講座，邀請童醫院復健醫學部主任李敏輝醫生主講。

長新冠是什麼？持續多久？會傳染嗎？

李敏輝醫生表示，新冠確診者在染疫後3個月內，發生倦怠(活動力下降53.1%)、易喘(43.4%)、認知情緒障礙或腦霧(40%)等不適症狀，且持續超過2個月，無法用其他診斷排除者，皆統稱為長新冠(Long-COVID)或後新冠症狀（Post-COVID Conditions)。長新冠是感染新冠病毒後出現的長期後遺症，並不會傳染給其他人。

如何判定長新冠需要就醫？長新冠的高風險族群有哪些？

李敏輝醫生指出，透過ABC程度落差（Activity活動，Breathing呼吸，Cognition認知)可判定是否需要前往就醫。

長新冠的高風險族群包括：新冠重症患者，尤其是曾住院或需要重症監護患者；確診前身體狀況不佳的患者；未接種過新冠疫苗的確診病患；確診期間出現多系統炎症綜合症侯群（MIS-C）患者，以上四個族群要特別小心。

哪些醫院有長新冠復健門診？

李敏輝醫生說，今年5-6月國內通報確診數達高峰，衍伸長新冠患者愈來愈多，全台各醫院也紛紛新設長新冠復健門診(復健科、兒童復健科、疼痛科、老人醫學科) ， 有就醫需求的民眾可透過台灣心肺復健醫學會網站查看http://www.tacvpr-taiwan.com/shownews.aspx?c=B2860A8D6E27E5D6&getId=C8533B6CA0ED4F46。