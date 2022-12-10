長新冠是什麼？後遺症持續多久該就醫？

世界衛生組織（WHO）推估，全球約1~2成確診者康復後出現長新冠現象，時間長達數周、甚至數月，而台灣確診通報數已經高達984萬多人次。究竟長新冠是什麼？後遺症有哪些？該掛哪種門診治療呢？童綜合醫院日前在台北醫療科技展舉辦「長新冠症的心肺復健」講座，邀請童醫院復健醫學部主任李敏輝醫生主講。

長新冠是什麼？持續多久？會傳染嗎？

李敏輝醫生表示，新冠確診者在染疫後3個月內，發生倦怠(活動力下降53.1%)、易喘(43.4%)、認知情緒障礙或腦霧(40%)等不適症狀，且持續超過2個月，無法用其他診斷排除者，皆統稱為長新冠(Long-COVID)或後新冠症狀（Post-COVID Conditions)。長新冠是感染新冠病毒後出現的長期後遺症，並不會傳染給其他人。

如何判定長新冠需要就醫？長新冠的高風險族群有哪些？

李敏輝醫生指出，透過ABC程度落差（Activity活動，Breathing呼吸，Cognition認知)可判定是否需要前往就醫。

長新冠的高風險族群包括：新冠重症患者，尤其是曾住院或需要重症監護患者；確診前身體狀況不佳的患者；未接種過新冠疫苗的確診病患；確診期間出現多系統炎症綜合症侯群（MIS-C）患者，以上四個族群要特別小心。

哪些醫院有長新冠復健門診？

李敏輝醫生說，今年5-6月國內通報確診數達高峰，衍伸長新冠患者愈來愈多，全台各醫院也紛紛新設長新冠復健門診(復健科、兒童復健科、疼痛科、老人醫學科) 有就醫需求的民眾可透過台灣心肺復健醫學會網站查看http://www.tacvpr-taiwan.com/shownews.aspx?c=B2860A8D6E27E5D6&getId=C8533B6CA0ED4F46。

童綜合醫院長新冠心肺復健科是全國配置最多治療師和心肺復健醫療設備。圖／童醫院提供
文 王妙琴

工商時報