大醫生技教導民眾魚油挑選四大重點

很多網路文章都將魚油購買的挑選重點詳細列出，如要注意魚油的新鮮度、EPA+DHA濃度、Omega-3濃度等，但您知道吃進去的魚油有效成分總含量是多少嗎？坊間魚油推薦的品牌令人眼花撩亂，大醫生技提醒，民眾只要購買前記住挑選魚油的四大指標，就能買到高品質又有感的魚油保健品。

台灣保健食品電商大醫生技食品技師王玫芸表示，大多數的魚油產品標示，都只標出濃度，沒有特別標示含量，僅部分少數會將濃度、含量清楚標示在產品頁面上。她呼籲消費者只要記得「每顆魚油重量」x「Omega-3濃度」，就可了解所吃到魚油總有效的成分含量。

王玫芸說明，一顆魚油容量為600毫克，Omega-3濃度為85％，等於吃進一顆魚油的總有效成分含量為510毫克。依據衛生福利部公告顯示，每日食用量以所含EPA及DHA總量，限制不得超過2公克，因此一天吃兩顆即可攝取1020毫克的有效成分含量。王玫芸進一步表示，透過這樣的計算方式，可換算該魚油產品總有效成分含量，並多加注意魚油的挑選準則，消費者就能更精準購買優質的魚油產品。

王玫芸針對挑選魚油產品的方向，提供魚油挑選的四大指標：

一、是否標示EPA、DHA、Omega-3的有效濃度。二、酸價值指數越低，代表魚油越新鮮。三、吸收型態為rTG，其不須經過二次轉換，即可直接被人體利用吸收度更好。四、原料產地以挪威為最佳，因純淨海域的魚種能提升產品的安全性。