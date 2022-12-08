震旦家具通過WELL HSR評價 協助顧客打造ESG健康辦公場域

面對全球ESG浪潮與後疫時代健康需求，震旦集團旗下震旦家具總部暨台北展示中心正式通過「WELL 健康-安全評價」(WELL Health-Safety Rating，簡稱WELL HSR)；震旦家具以深耕辦公家具領域經驗，長期關注職員健康和安全福祉，引進符合健康建築規範之家具商品、設備及服務，繼今年8月甫獲新光銀行評選為合格優異之供應商後，再次獲得WELL HSR專業認證肯定，未來將以行動為企業創造永續價值，持續協助更多顧客規劃更具健康、高效、永續的辦公場域。

震旦家具表示，近期推出「健康辦公解決方案」，透過專業解析及服務，依據顧客需求，提供健康家具，如:採用抗菌面料製成的「人體工學座椅」、具銀離子效果的「抗菌辦公桌面板」、符合WELL健康建築標準要求的「UP!升降桌」及具有環境保護認證「GREENGUARD」家具與設備；不僅符合全球永續報告協會GRI403-6工作者健康促進準則，更可為員工打造健康辦公環境，提升職場幸福感。

針對辦公椅，WELL健康建築標準規定應為員工提供具高靈活度的辦公椅，如:可調整座椅的高度、深度、扶手高度間隔距離與椅背角度，提供腰部支撐的舒適性以舒緩久坐的不適。至於公共區域，則建議採用較舒適的沙發座椅組合，讓員工休閒時可放鬆心智以激發更多的靈感，以達到WELL健康建築標準的最佳實用「舒適性」與「精神」的需求。

「WELL健康─安全評價準則」由國際WELL建築研究院（IWBI）制定，是因應疫情時代對既有建築的營運管理措施；IWBI亞洲區副總裁張為舜表示，恭喜震旦家具通過WELL HSR評價，為企業打造符合ESG員工健康與安全場域，提升疫後維運管理效益、共同邁向健康建築之路。

辦公家具材料亦為WELL健康建築標準重點指標之一，在品質的要求上，WELL健康建築標準相當重視室內空氣質量（indoor air quality, IAQ）和健康間的要求，故對家具材料的選用有著十足的嚴格規範，其認證皆建議採用已通過低揮發性有機化合物（volatile organic compound, VOC）排放測試的產品，如：震旦家具全系列辦公桌桌板，皆採用符合政府規範的E1（低甲醛）V313（堅固性與密合度）板材。並符合WELL健康建築標準通過的材料成分、含量篩選、排放限制、透明度工具和員工保護協議，減輕危險化學品對人和環境的危害程度。

震旦家具多年來推動綠色辦公，提供健康、靈動、智能、永續辦公解決方案，為企業打造友善地球的工作環境及舒適的辦公場景，其所提供之產品與服務皆符合顧客於ESG中對於合格供應商的要求。此次震旦家具台北展廳通過「WELL HSR」評價，不僅是一個里程碑，更是震旦家具體實現提升顧客在工作場域中的健康與福址的承諾。未來，震旦家具將持續以健康辦公解決方案，賦予室內環境的使用者健康與幸福，創造一個以人為本的室內環境，讓辦公生活更加美好。