國際失智症協會亞太區域會議暨國際研討會登場

國際失智症協會亞太區域會議暨國際研討會於8日至11日連四日假台北國際會議中心登場,因應近年疫情為全球失智家庭和失智照護帶來許多衝擊,以「Living well with dementia in a changing society」為題,邀請英國、加拿大、瑞典、印尼、日本、新加坡、南韓、馬來西亞、泰國及台灣等國研究者、臨床專家分享失智政策發展與最新研究成果,同時邀請日本、新加坡、台灣的失智者及照顧者共同參與,分享自身經驗並為自己發聲。

國際失智症協會 (Alzheimer’s Disease International ,ADI) 成立於1984年,是全球105個阿茲海默症及失智症協會的國際聯合組織,透過發表年度全球失智症報告,推廣國際失智症月(World Alzheimer’s Month)、舉辦會員國大會暨國際研討會、參與世界衛生組織、聯合國、經濟合作暨發展組織等方式,促進國際經驗交流與推動全球失智照護發展。

台灣失智症協會自2002年起發展失智家庭多元支持服務、宣導失智預防及倡導失智友善環境,並在2005年代表台灣加入ADI成為正式會員,多年來借鏡先進國家發展策略及實務經驗,協助推動台灣失智防治照護政策。今年適逢台灣失智症協會20周年,為促進台灣與世界交流接軌,積極爭取主辦「2022 國際失智症協會亞太區域會議暨國際研討會」。

國際失智症協會執行長寶拉‧巴巴里諾(Paola Barbarino)與台灣失智症協會理事長徐文俊及立委吳玉琴一同歡慶台灣失智症協會20周年。圖/國際失智症協會提供

相較一般疾病,失智症病程症狀複雜,照護議題也涉及多個面向,因此此次研討會涵蓋25個重要子題,包括國家失智防治照護政策、金融友善、阿茲海默症檢測、失智者駕駛安全與行動保障、人工智慧照護應用、降低失智風險、照顧者支持、失智友善環境、治療照護模式、認知復健、年輕人倡議參與、疫情衝擊與科技創新等,共邀請28位專家專題演講、69位口頭論文發表、刊登181篇線上論文海報,共發表250篇論文,吸引近800位國內外失智醫療照護領域人士參與。

ADI執行長寶拉‧巴巴里諾Paola Barbarino指出,全球失智人口推估將從2019年的5500萬人成長至2050年的1.39億人,相關成本也將於2030年上升至2.8萬億美元,因此ADI積極倡議各國透過制定國家失智症計畫來解決失智症帶來的嚴峻挑戰。目前亞太區域已有10國制定國家失智症計畫,包括韓國、台灣、日本、印尼等,將持續協助各地發展因地制宜、以人為本、獨立運作的國家失智症計畫。

衛福部部長薛瑞元出席研討會表示,台灣是全球第13個、全亞洲第2個制定國家失智症政策國家,早在2013年即公布「失智症防治照護政策綱領(2014-2016 年)」,2014 年公告跨部會「失智症防治照護政策綱領暨行動方案」,在2017 年公布「失智症防治照護政策綱領暨行動方案 2.0(2018-2025 年)」,並在研討會中向國際展現台灣失智照護多年努力豐碩成果。

台灣失智症協會理事長徐文俊代表主辦單位歡迎20國領域人士共襄盛舉,並表示台灣政府和民間很早即投入發展失智症防治及建構失智防治照護體系,現今失智照護資源已較以往增加,期許政府提早布局下一階段的失智政策3.0,建議朝照護品質精進與效益提升的方向邁進。加強落實在失智預防、診斷後支持、延緩退化等關鍵階段的早期介入與友善推動,以降低家庭及社會的照護成本與負荷;並鼓勵研究、規畫以實證為基礎之行動方案。未來台灣失智症協會也將持續與政府各部會及各民間單位協力合作,守護更多失智家庭。