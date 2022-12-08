楊貴媚代言加捷生醫「甲魚全沛 全方位維他命」隆重上市

專為台灣人設計的天然維他命！甲魚營養保健品領導品牌加捷生醫今(8)日推出「甲魚全沛 全方位維他命」系列新產品，萃取台灣在地全甲魚精華，包含甲魚粉、甲魚油、甲魚蛋，以百分之百在地甲魚原料，最天然無添加的方式提供給忙碌現代人全方位營養補給，還盛邀國際影后楊貴媚擔任產品代言人。

甫獲得電視金鐘獎益智及實境節目主持人獎的楊貴媚，無論是電影演出或斜槓主持人，總是全力以赴做好每一項工作，但忙碌生活也讓她難以維持均衡營養；自從每天開始服用甲魚全沛全方位維他命後，就算再繁忙，也擁有充沛的精神及好氣色面對忙碌生活，隨時讓體力保持巔峰；現在她不僅自己每日食用，也和家人一起分享「甲魚全沛 全方位維他命」帶來的活力。

台灣保健食品學會理事長-國立臺灣海洋大學特聘教授龔瑞林攜手加捷生醫，歷經多年合作研究甲魚產品，他也曾與醫師鄭振鴻共同主持甲魚熱水萃取物之動物實驗及隨機雙盲人體口服試驗。

加捷生醫董事長陳和順。圖／加捷生醫提供

甲魚自古以來就被認為蘊藏神奇的健康源力，包括《詩經》、李時珍《本草綱目》、東漢《神農本草經》均能看到甲魚相關紀載。甲魚的食補藥補不僅影響中國及台灣，甚至擴及到日本，發展成深具日本特色的鱉食文化。而經現代科學分析，甲魚至少含有優質蛋白質、活性卵磷脂、天然多樣維生素、礦物質、黃金比例omega-3.6.9、元氣胺基酸及膠原蛋白等滋養成分，滿足人類營養需求的全方位均衡營養攝取。

台鋼集團會長謝裕民。圖／加捷生醫提供

藥師黃崇軒指出，一般大眾對甲魚的印象多與男性滋補的一大選擇，就因為豐富的蛋白質、氨基酸、維生素和礦物質，可以帶來滿滿的活力。

營養師詹鎧嘉分析，市售綜合維他命超過九成是化學合成，其實民眾更想要的是低負擔的保健品；甲魚全沛以最少的加工，萃取台灣在地甲魚，幫助忙碌現代人補充珍貴的自然營養。

加捷生醫表示，甲魚全沛全方位維他命嚴選中華甲魚，在南台灣美濃優良的人工養殖環境成長，百分之百在地天然原料，經第三公正單位檢測確認無抗生素、無毒物，再透過熱濃縮技術轉化提煉而成，嚴格把關原料生產過程與逐批產品檢驗，是市面上唯一同時通過歐盟A.A.認證並取得雙潔淨標章的膠囊食品。

加捷生醫隸屬於台鋼集團，是國內第一家上櫃的傳銷生技公司，20餘年來深耕台灣在地，提供最適合國人體質的保健食品。加捷生醫自始至終相信「這片土地擁有能量，能帶給台灣每一個人，生命的力量」，堅持採用台灣在地大自然原料，同時友善環境，珍惜與守護我們熱愛的土地，持續研發最適合台灣人的營養保健品，期待一起以台灣力活出台灣夢。