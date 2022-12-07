別再說罹患三高只能吃藥！ 懷寧醫院打造「康復門診」

2021年國人10大死因中，與「三高」最直接有關的死因，包括第二名的心臟病、第四名的腦血管疾病、第五名的糖尿病、第六名的高血壓、以及間接造成第九名的腎病症候群及腎病變。光是一年之內，三高疾病就奪走五萬多條人命，堪稱是比癌症更可怕。有感於百萬人受三高所苦，今年五月剛接下桃園中壢懷寧醫院院長的前三總外科部主任戴念梓，和擔任醫療副院長的台北榮總骨科醫師戴念國「戴式兄弟」打算在懷寧醫院建立「三高康復門診」，不只要醫病人，更要把病人治好。

當開始吃三高藥後 真的可以痊癒嗎？

台灣就醫便利、健保便宜，還有讓人引以為傲的醫療品質，但看了這麼多醫生，拿了大包小包的藥，真的有效嗎？「我們很難跟三高病人說，你會恢復健康，最多只能說可以控制病情。」懷寧醫院院長戴念梓無奈地說，這就是醫療的現實。但是不是代表一旦被宣判，你有三高，就等於沒希望？「這時就要透過健康促進管理，只要做好管理，讓民眾有好的習慣指引，就有機會讓三高康復。」

每家醫院都有三高門診 為何選懷寧？



「我們特別把三高拉出來，就因為看見需要。」懷寧醫院副院長戴念國解釋，傳統的三高門診，就是病患來到診間，先被醫師安排做檢查，之後就拿藥回家。但懷寧醫院的三高康復門診，不更是要特過整合門診，把醫師、營養師等，「多師整合」確保病人能夠康復。未來也會透過社區演講，結合地方協會 和藥局，合辦做三高整合門診，教導民眾如何面對三高。

「其實高血壓、高血脂、高血糖都不可怕，真正可怕的是胰島素阻抗。」國際代謝症候群促進協會理事長藍田文說，主要是因為人之所以會有高血壓，是因為身體細胞產生阻抗，導致腎臟一直回收鈉，最後鈉排不掉，就會連帶讓血壓升高，只要處理好病因，也就是胰島素阻抗，要成功治療好三高就不是難題。