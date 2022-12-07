國內生醫與大健康最高殿堂「國家新創獎」12/3登場

2022年「國家新創獎」已來到第19屆，今年度更開放七大創新領域申請，頒獎典禮上邀請到國家首長、頂尖醫療機構與科技大廠、指標創投、跨國生醫企業等超過1,500位等創新領袖出席，「國家新創獎」持續推進創新技術發表、政府獎助資源連結、國內外產業對接與醫療機構採用指標推薦，讓新創動能不只被看見！更要拓展合作與創新應用、擴大企業佈局！其中兩位在產品創新與初創企業上表現亮眼、受到各界矚目！

「國家新創獎」跨域串接國內外創新產業鏈

堪稱台灣企業界最高榮譽獎項「國家新創獎」中的「企業新創獎」於12月3日於2022台灣醫療科技展中舉辦國內最大規模「國家新創獎授獎典禮暨Demo Day盛會」。為鼓勵致力研發創新、挑戰突破、佈局未來之市場標竿，由90位醫界權威、科研領袖、政府首長、產業科技與投資評估專家共同遴選、推薦，不僅是台灣創新研發殿堂的最高榮耀，歷屆獲獎項目更成為產業矚目的市場焦點！

李寬鴻研發出LightSPA光療衣，讓昇締生技獲得「智慧醫療與健康科技類」獎。圖／昇締生技提供

創新點亮市場明燈 LightSPA光療衣 東奧綻光芒

曾任職電腦產業高階主管十多年的「昇締生技」總經理李寬鴻表示，光療衣LightSPA的研發，是來自親人一次燒燙傷意外，開啟了他在光療衣的研究之路，除了放棄令人稱羨的高薪工作投入紡織圈，他更耗時6年、結合台大燒燙中心及國際紡織大廠技術研發，發現陽光中只有ＵVA＆UVB對皮膚有害，其他的光對人體是有益處的，為此透過多項國際專利紡織技術認證，實現輔助燒燙傷病患治療的目標。

昇締生技組織了台灣多家紡織大廠的技術合作，再把光療的技術導入到產品之中，運用特殊雙層紡織技術，使布品照射太陽光時產生結構改變，有效阻隔紫外線而保留有益光波，創新研發出LightSPA光療衣，並於2020年獲選為東奧選手布料，今年2022獲頒「企業新創獎」的「智慧醫療與健康科技類」獎項，產品行銷遍布美洲、東南亞及日本等國家，可說是實至名歸。

羅士傑醫師創辦的創兆生物科技以數智化賦能醫療數據平台協助診所創業、轉型。圖／昇締生技提供

用數據打造醫療新生態 跨界生技「創」造數以「兆」萬計的可能性

而運用醫療大數據的收集分析，協助醫生管理診所、提升技術能力，創造更好的醫療品質，也讓病患擁有更好的看診體驗，於2020年成立的「創兆生物科技」獲得「初創企業獎」的「防疫科技類」獎項，做的就是這樣的事！創辦人羅士傑醫師本身是隱形矯正專業的牙科醫師，出生自家族中有30多位的醫生家庭，本身擁有十種不同醫學領域證照，目前正持續著腦科所博士班研讀醫療產業的IP開發，羅士傑醫師以「數智化賦能醫療數據平台」為主，協助醫師開業、轉型、AI人工辨識…等，用智慧服務領先業界，在創立短短三個月即獲得金控公司的創投MOU以及能源轉投資。

「創兆生物科技」結合了醫療、科技、零售產業的專業人士，預計將從牙醫診所擴展到中醫診所，明年也將佈局前進美國、東南亞、日本等三個國際市場，未來發展令人期待。