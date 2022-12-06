台灣近視人口世界之冠？幼兒護眼「這樣做」

3C不離身？對小孩「餵3C」?專家:由生活中護眼

據統計，台雙薪加庭比例達7成，父母下班後，還要照顧幼兒的日常，一旦遇到小孩哭鬧難以安撫，有些筋疲力盡的父母，會拿出手機或平板，讓幼兒觀看影片轉移注意力，換取片刻安寧。不過，如父母未能限制幼兒的3C時間，很可能孩子的眼睛已不知不覺產生負面影響。據國民健康署統計，小一生有17.9％的近視比率，小六則高達62％。WHO資料顯示，全球有8%~62%人口近視，但在臺灣未滿18歲近視占比高達85%，屬全球近視盛行率最高，而近3年疫情問題，民眾宅在家比例升高，將3C產品視為精神食糧，也使得眼睛健康狀況漸受威脅。

高端眼科診所主治醫師林珂如表示，在門診案例中，幼兒眼疾以假性近視、散光最多，最小案例是300度近視的3歲幼兒，已配鏡，這種狀況有可能是遺傳自高度近視的父母，當然人手一支的3C產品，也可能是加重近視形成的因子。林珂如建議由生活中做好護眼工作，在食補方面，應講究營養均衡攝取，也可補充補充富含維生素A（地瓜、牛奶、雞蛋）、β胡蘿蔔素(紅蘿蔔)、維生素C(芭樂、奇異果)、葉黃素及玉米黃素(綠色蔬菜)、花青素（葡萄、茄子、紫米）、DHA(魚類)…等食物，更建議以「原型食物」取代加工品。每日應進行2小時以上戶外活動，學童可立用下課時間至戶外看遠方，暫停看書及3C，陽光較刺眼時，也建議配戴太陽眼鏡；觀看書籍、電子產品需保持35-45公分距離，更要注意光線是否充足；每用眼1小時，就休息10分鐘；定期體檢時，也要將視力檢查排入健檢套餐中。

遠離「惡視力」家用驗光儀助把關。

遠離「惡視力」家用驗光儀助把關

近期有一款被稱為「眼管家」的專利iRef家用智能驗光儀於12/1上市。iRef家用智能驗光儀以獨家專利光學科技製作，透過雷射微雕視標、光學透鏡原理、高端透鏡組合等透鏡原理，只要輕輕旋轉調節鈕，便可測量裸視、近視、遠視及散光等多項專業標準視力，精準了解自身的屈光度數，檢測資料還可同步上傳至專屬app，方便記錄和管理家庭成員的視力健康，有了這台，家長便可時時守護孩子眼部健康，隨時隨地監測視力，攔截兒童近視危機。

專利iRef家用智能驗光儀被稱為「眼管家」。

眼科醫師：未滿2歲勿接觸3C近視者建議每3個月回診

高端眼科診所主治醫師林珂如表示，在門診中，不乏幼稚園、小學低年級幼兒已經開始產生近視，恐與太早接觸3C產品有相關性，林珂如特別提醒家長，未滿2歲幼兒需避免接觸任何3C產品，2歲以上則每日應控制在1小時以下，並建議分時段使用，而且不論工作再忙，眼科視力檢測建議每年半年做1次，如已有近視在追蹤中，則建議每3個月回診1次。至於是否適合使用家用驗光機為孩子初步把關視力，林珂如透露，國外也有使用家用檢測器自行把關視力的案例，特別是青光眼患者的眼壓測量，因而平價的家用驗光機有其市場價值，但對於年紀較小易有假性近視者的孩童測量較不準確，仍需至眼科診所使用藥物輔助來檢測視力，如欲挑選家用驗光機為孩子初步把關視力，應認明醫療器材許可證字號，並向具有醫療器材商許可執照的廠商購買。