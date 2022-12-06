經濟部技術處攜手資策會 再創生醫研發新動能

推動醫療健康資料跨域串聯，加速精準健康醫療產業發展

觀看各國發展的精準健康政策，數據是精準健康產業的發展關鍵，許多國家紛紛投入生醫大數據建置，將數位科技加值於生技醫療，並透過商化應用協助產業研發創新服務拓展效益價值。在兼具個資隱私保護、合規與降低資訊交換的屏障下，串接整合產業中不同角色對生醫資料的供需，有助於加速發展精準健康醫療產業。

經濟部技術處委託資策會建構「生醫健康資料商化應用平台」，於12月5日辦理「生醫健康數據產研醫合作」簽約儀式，在經濟部技術處戴建丞簡任技正及健康大數據永續平台專案辦公室高純琇主任見證下，由資策會數位轉型研究院（數轉院）與多家醫院、產研機構等合作夥伴完成簽約儀式。

「生醫健康資料商化應用平台」目前已有超過100家醫療院所、生醫製藥、醫材及資通訊業者加入，串聯起智慧健康上、中、下游產業，打造生醫健康數據應用生態系，促成生醫健康數據加值應用，增進開發精準健康領域之產品及創新服務，進而提升產業發展與全民健康。

經濟部技術處戴建丞簡任技正表示，臺灣正站在下一個生醫科技發展的轉捩點，生醫產業為政府六大核心戰略產業之一，要進一步發展精準醫療健康產業，勢必要解決醫療健康數據來源不足及異質且多元的數據整合不易的問題，技術處透過連結法人研發能量，建構「生醫健康資料商化應用平台」，透過數據共享，可望大幅提升醫藥研發的速度與廣度，來協助智慧醫療產業邁向精準健康之方向發展。

值得一提的是，基於保護民眾隱私與資料安全的考量，資策會以自主研發的個人多維資料整合技術，建立數據供需整合平台，發展智慧化工具，在保障個資隱私與個人合規授權的前提下，輔助醫院進行資料整備或釋出作業。

此外，同時整合IoT業者、健檢中心、醫療院所、醫事機構及長照機構等單位，梳理出在健康照護領域中，從健康、亞健康、疾病、輕度失能到重度依賴等相關層面的資料與數據，業者將數據應用於智慧醫材研發、創新照護服務及精準健康管理等。醫療機構並可進一步運用業者的開發成果提升醫療照護品質，創造多贏局面。

對於醫界與生醫產業的數據合作與加值應用，資策會數轉院林玉凡院長表示樂觀其成，期待透過此次合作與平台運作，深化鏈結產、學、醫、研跨域合作，持續促成生醫產業的數位轉型。此次簽約儀式中，邀請產業界重要代表出席，包含新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院、臺北醫學大學附設醫院、衛生福利部豐原醫院、光田醫療社團法人光田綜合醫院、童綜合醫療社團法人童綜合醫院、澄清醫院中港分院、花蓮慈濟醫院、大林慈濟醫院、奇美醫療財團法人奇美醫院、衛生福利部臺南醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、義大醫療財團法人義大醫院、幸福護理之家、遠東護理之家、浚鴻數據、慧術科技、盛弘醫藥、第一健康、捷絡生物科技等，共同見證我國生醫產業的重要進程，希望號召更多的製藥、醫材業者、資通訊業者、醫療院所、學研機構、國際合作夥伴、創投業者共同投入，為提升智慧健康產業研發技術及全民健康福祉而努力。