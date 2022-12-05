長春藤生物科技 推動周邊血造血幹細胞儲存

連袂「北醫」、「中山醫」鼓勵國人一起「為所愛，備份健康」

2022台灣醫療科技展於1日起登場，深耕多年再生醫療領域的長春藤生物科技，在本屆醫療科技展上提出「備份健康」的倡議，並透過多項技術進程，向國人展示已落實的重要佈局，宣示國內重疾治療正式進入新時代！展會上最受矚目的技術突破，當屬周邊血造血幹細胞分離專利，這個獨家領先的科研成果，不僅在幹細胞回收率上大幅改善，且分離取得的細胞也達到98%存活率。長春藤生物科技與臺北醫學大學附設醫院(簡稱「北醫」)共同推動的周邊血幹細胞儲存，便是在這樣的前提下進入落實階段，於今年正式簽約成立周邊血幹細胞儲存銀行！此銀行也將在未來成為堅強的後盾，為特管法申請核准下所展開的治療項目提供支持，應援所有對抗重疾的生命鬥士，讓「扭轉健康」從一種對生命的期待變成實際行動。

國內自體周邊血幹細胞的臨床案例逐年增多，有幹細胞之父之稱的 台大醫學院林凱信教授 提出，以癌症病患為例，自體移植就是把自己的造血幹細胞預先儲存，利用常規醫療使癌症緩解後，再把自己預先凍存的幹細胞移植回去，重建造血系統，患者就有機會恢復，這樣的治療安全性高、副作用低、且取得方便。除了癌症治療外，對於心血管疾病以及盛行率高的失智症，周邊血幹細胞都具有很好的臨床應用潛力。

長春藤生物科技採用離心分層採集專利技術，一人多管凍存，大幅突破了過去凍存技術的瓶頸，能使細胞的存活率超過98%，未來再加上細胞擴增純化的專利技術使幹細胞數量極大化。除了有衛福部核可的GTP保存庫之外，也搭配專利的離心採集與CGMP抗凍管保存，不僅能在需要的時候分管提領不造成浪費，更確保細胞解凍後仍保有高存活率。

在特管法的鼓舞下，業者技術不斷升級突破，長春藤生技更加積極展開與醫療機構的合作。作為長春藤生技項目夥伴，中山醫正如火如荼推進申請各種計畫，雙方都對達成臨床IRB研究任務充滿信心，並期待特管申請受益更多患者。隨著國家政策穩步推進，在癌症治療與免疫系統疾病的治療上，患者將更有機會選擇細胞療法。長春藤生物科技除了完善周邊血幹細胞的儲存技術外，更積極突破幹細胞的培養限制，開發擴增專利，患者無需多次進行血液採集，大大地減少負擔。周邊血幹細胞的臨床研究已經成為國際主流，對於全球癌症患者年齡越來越低的趨勢，及早備份健康的周邊血幹細胞，無疑是現今救自己一命最好的方式之一。