金屬中心組脊椎微創手術台灣隊 助國內醫材業競逐國際

文/葉圳轍

經濟部技術處上周(12月1日)於南港展覽館台灣醫療科技展中，發表由金屬中心開發的「全球首創多椎節即時定位導航手術輔助系統」第一代商品雛型機，並見證與醫百科技、鐿鈦科技、聯合骨科、愛派司生技合作備忘錄的簽署，凝聚國內廠商技術量能，攜手投入國產自主研發國內脊椎微創手術輔助系統，以植入物帶動手術輔助系統臨床使用，以手術輔助系統加值植入物品牌，建構高階與智慧醫療系統生態鏈，協助國內的醫材產業再次升級。

在經濟部技術處見證下，金屬中心與業者共同簽署「多椎節即時定位導航手術輔助系統」合作備忘錄；愛派司生技總經理羅翔煒(左起)、聯合骨科董事長林延生、金屬中心代理執行長林志隆、鐿鈦科技總裁林寶彰及醫百科技董事長黃大可。圖/金屬中心提供

經濟部技術處簡任技正戴建丞表示，國內醫院用高階醫療設備仍以進口為主，推估2025年將邁入超高齡社會，使得骨科醫材與相關手術的需求增加，為落實精準醫療，提昇微創手術精確性，金屬中心整合關鍵技術如光學3D複合定位、術中即時多點追跡定位、導入國產機械臂及整合金屬中心自行研發之自動路徑規劃、術中定位即時補償技術，發表全球首創「多椎節即時定位導航手術輔助系統」第一代商品雛型機，透過金屬中心全球首創之光學3D複合定位技術、椎節自動分割及導航、自動路徑規劃、術中定位即時補償技術，對於精密的臨床手術需求，提供更佳的解決方案。

戴建丞說，該套智慧多椎節手術輔助系統已進行13例大體試驗，成功率達98%，規劃於112年進入臨床進行人體試驗，未來將透過與國內多家醫院合作，預期未來上市流通價格具市場競爭力。

金屬中心代理執行長林志隆表示，隨著高齡人口的增長，醫療的需求有增無減，而精準微創手術可以減少手術傷害及縮短康復期，是病患所需，若能於術中大為減少輻射傷害，將會是醫師友善且得力之助手。臺灣醫療器材技術不再只是跟隨者，而且創新力才是品牌持續的保障及支撐。金屬中心結合了國內導航技術先驅醫百科技和鐿鈦科技，及骨材業者聯合骨科、愛派司生技簽署合作備忘錄，籌組臺灣隊，凝聚台灣廠商與法人專長，使系統落實於臨床應用，同時進一步鏈結臨床研究量能，共同合作強化國內脊椎微創手術輔助系統生態鏈，競逐國際市場。

林志隆說，在經濟部技術處計畫支持下，該中心投入技術開發，該發表會即是研發能量之成果展現，涵蓋多椎節即時定位導航手術輔助系統、數位口腔病理檢測及小兒髖關節骨折超音波AI辨識系統。其中，「多椎節即時定位導航手術輔助系統」，於今年獲得「2022 reddot award德國紅點產品設計獎」、「美國2022 R&D100百大科技研發獎」、及「臺灣國家新創獎」，「數位口腔病理檢測」亦連續兩年獲得「臺灣國家新創獎」的肯定。

據悉，該「多椎節即時定位導航手術輔助系統」，透過金屬中心全球首創之光學3D複合定位技術，將定位標記設計為十二面體並縮小化，並透過椎節自動分割及導航，達到術中即時多點追跡定位，解決目前臨床脊椎手術因脊椎移位而須重新註冊的難題。

此外，該系統亦導入國產機械臂及整合金屬中心自行研發之自動路徑規劃、術中定位即時補償技術，使多椎節脊椎微創手術更為精準且操作友善，大幅提升導航手術輔助系統於脊椎微創手術的滲透率。

該發表會，也特別邀請臺北醫學大學附設醫院吳孟晃醫師，操作演示該多椎節即時定位導航手術輔助系統，現場吸引許多專業醫療人員與廠商洽詢討論。

而「數位口腔病理檢測系統」包含牙菌斑檢測儀及牙齦炎檢測儀，透過光反應數據、影像分析辨識、漫反射特徵光譜運算模型與臨床醫師經驗進行AI模型訓練，達到自動辨識判讀功能，以非侵入方式檢測病患減少不適感，縮短醫護人員填表時間。

此外，「小兒髖關節骨折超音波AI辨識系統」可在新生兒六個月大之前透過超音波AI影像檢測小兒髖關節，系統能於連續影像中自動辨識並擷取辨識標準面，自動計算量測角度，若發現發育不良，可早期發現並於黃金治療時期內透過物理治療等方式進行矯正。未來將持續在技術處的指導及支持下，結合優秀臨床醫療人員的臨床需求及ICT產業技術量能，研發智慧化醫療技術及產品，逐步實現以人為本的醫療照護目標