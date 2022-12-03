員榮醫院大秀4項特色醫療新技術

2022台灣醫療科技展於12/1至12/4於南港展覽館盛大登場，位於彰化的員榮醫療體系是全國第一家參展台灣醫療科技展的地區醫院，並已連續第三年參展。員榮醫療體系總院長張克士亦於今2022年4月獲立法院游院長頒授「台灣醫療科技展諮議委員」，成為全國唯一地區醫院獲此殊榮者。

員榮醫療體系今年展出的四大特色醫療中，「智能化心理篩檢模式的導入與應用」-藉由AI腦波量測，強化心理健康的科學檢測；「細胞免疫療法的臨床應用成效」-經衛福部核准的「DC樹突細胞療法」、「NK自然殺手細胞」，讓聞癌色變的末期癌症患者多一項選擇，接受最新的治療方式；「變形金剛-階段性傷口治療與照護」-優化傷口照護與治療，結合患者參與的治療模式，提升傷口照護的完整性與成功率；「以外科手術結合原生基質膜/羊膜生長因子(amniopatch)治療蟹足腫疤痕」則結合新科技及新技術，有效治療並減少蟹足腫再生的機會。員榮醫療體系總院長張克士表示，員榮不只實踐專業、愛心、視病猶親的核心價值，更不斷地延攬優質醫療團隊與引進最新智慧科技，守護鄉親的生命與健康。

員榮醫療體系深耕彰化縣員林市15年，旗下員榮醫院和員生院區是南彰化鄉親健康的守護者，更是中台灣知名的心臟科與急重症醫院。尤其是總院長張克士為心臟內科權威，率領心導管團隊，全年無休，救命無數。近期更積極籌建全新的智慧化醫院〝員榮總醫院〞，提供智慧化、高品質的醫療專業，擴大服務鄉親，讓民眾可以在地就醫，毋需舟車勞頓南北奔波。

員榮醫療體系總院長張克士(右)表示，「智能化心理篩檢模式的導入與應用」透過腦波量化壓力指數，搭配健康問卷模式，協助民眾進行心理健康的智能化篩檢。圖/謝易晏

員榮醫療體系今年推出四大特色醫療，「智能化心理篩檢模式的導入與應用」：藉由腦波量化壓力指數，搭配健康問卷模式，進行心理健康的智能化篩檢，除應用於健康個案、身心科疾病患者，亦可用於COVID-19染疫後的心理評估，藉由科學數據強化心理健康量測，落實員榮體系守護社區鄉親身心健康的服務目標。

因癌症已多年蟬連國人十大死因之首，近年來在治療上有了新的選擇。員榮與知名生技公司合作，引進「自體免疫細胞療法」，已通過衛福部核准「DC樹突細胞療法」、「NK自然殺手細胞」兩種型態的免疫細胞，利用患者自體的免疫細胞，在實驗室加以擴增活化後，製成高純度的免疫細胞製劑，藉由大量的免疫細胞攻擊癌症病灶達到治療癌症的效果。員榮體系運用此治療技術，已成功治療多名末期癌症病患。

在面對現代人三高及糖尿病盛行，許多患者因血管疾病導致傷口不易癒合，員榮醫療體系特別成立高壓氧暨傷口治療中心，提供「變形金剛-階段性傷口治療與照護」，優化傷口治療，讓患者在治療過程獲得完整及適當的照護；對複雜且困難癒合的傷口，依不同深淺及階段，給予不同方式的治療，建置傷口DIY照護，同時推動遠距傷口管理，除了讓患者減少就醫次數，獲得傷口痊癒外，更可在過程中結合知識資源，提高傷口照護的完整性。

員榮醫療體系展區洽詢人潮不斷。圖/謝易晏

員榮整形美容中心解決長期以來整形美容醫學幾乎無解、不僅外觀不佳且因搔癢疼痛困擾很多病患的「蟹足腫」，員榮醫療體系整形美容中心應用最新方式：「以外科手術結合原生基質膜/羊膜生長因子(amniopatch)治療蟹足腫疤痕」，於手術切除並結合特殊處理的羊膜組織片置放，運用其中的膠原蛋白、彈性蛋白、粘連蛋白、生長因子細胞激素、趨化因子及蛋白酶抑制物的內含物等，減少疤痕組織過度增生及幫助組織癒合分化，調控組織受損部位的發炎因子生成量，減少蟹足腫產生機會。

張克士總院長表示，員榮醫療體系近來正積極籌建新院區，未來將結合智慧科技，建構完整的智慧醫院，這期間也將培養跨領域的尖端人才，讓未來醫療服務能夠〝診斷更精準、病患更安全、流程更友善、就醫更溫馨〞，張克士感性地說，智慧科技提升的是〝速度〞，要結合溫馨醫療才能融入〝溫度〞，他也期許未來醫院〝有人工智慧、也有人情味、沒有藥水味〞，希望整合智慧科技融入醫療專業並提供溫馨服務造福更多病患。