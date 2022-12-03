歡度科技產業園區區慶 加工處首度舉辦親子變裝健走Chill

為營造優質幸福園區，增進區內員工親子情誼，12月3日適逢科技產業園區區慶，經濟部加工出口區管理處(簡稱加工處)特於高雄橋頭糖廠舉辦「幸福園區 親子健走變裝Chill」活動，約1,000名各園區員工及眷屬共襄盛舉，今年首度規劃變裝健走組，爸爸媽媽和盛裝打扮的小朋友，在加工處處長楊伯耕及多位貴賓鳴槍後，為健康齊步走，場面相當熱鬧。

楊伯耕處長(左一)頒發親子變裝走秀特優獎。圖／加工處提供

加工處處長楊伯耕表示，健走是安全且最貼近日常生活的運動，也適合親子一同參與，今(111)年特別規劃趣味的親子變裝健走，希望藉由活動過程增進親子關係，推廣全民運動風氣，形塑健康職場，並期望園區成為「活力、幸福、永續」的產業園地。

本次健走活動特別規劃兩種路線，除一般老少咸宜的健走外，另外還有趣味的親子變裝健走，參加者需以「經典電影、動漫或卡通人物」為主題變裝，家長與小朋友們紛紛發揮創意，精心打扮的各種造型吸睛指數百分百，活動最後的變裝走秀決賽，將活動氣氛炒到最高點。

活動現場還有廉政宣導活動，以趣味遊戲，結合廉政問答，答對者可獲得精美廉政宣導品，藉以傳達反貪倡廉之觀念，將廉政價值推廣到家庭當中，深化廉政品格教育，讓家長與孩子都能體會廉政價值的重要性。