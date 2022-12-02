大醫生技負評低　受到消費者認同

網路電商潮流興起，造成許多網路評論亦有高討論聲浪，不僅作為消費者的參考消費依據之外，也是企業最喜愛的口碑行銷，但若電商平台有負評沒有適當處理好恐成毀滅性言論，間接成為各品牌的頭痛問題。對此，台灣保健食品電商大醫生技自有一套成熟的對應策略，直接讓顧客留負評的機率不到0.1％。

一般而言，消費者退貨的原因理由通當是產品不符需求、沒有體感、沒有提供良好服務，若解決這些原因，自然就能降低負評。以大醫生技來說，當客人反應負評以及客訴時，除了在第一時間了解消費者的疑問與反饋，也會召集相關部門做個案檢討。當負評重複度過高時，則會進行內部檢討並提出改善方針，來降低後續客戶對大醫生技負評的觀感。透過不斷改善的過程，讓原本許多評論為負評的顧客感受到大醫生技誠意想要解決問題的決心，最終改變消費者的想法，甚至還會主動推薦給親友。

耳聞大醫生技獲得負評的機率不到0.1％，讓正在大醫生技門市購物的林姓顧客感到很驚訝，他說雖然是第一次購買，還沒真正體驗到，但若負評這麼低，代表該公司的服務很好，產品也有一定的品質，能有效解決客戶問題，才可能有辦法維持這麼低的機率。

而另一名於大醫生技購買3年多的陳姓顧客則表示，一直對大醫生技的服務很滿意，且能清楚知道客戶需求，相較其他品牌，大醫不會亂推銷產品，因此聽到大醫生技負評很低深表贊同。

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