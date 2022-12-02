筑波醫電看得健100 導入新竹馬偕紀念醫院

智慧眼科系統 台灣醫療科技展人氣爆表

基於過去20年豐富的無線通訊軟硬體整合經驗， 筑波醫電開發各項智慧醫療及上傳整合系統。「看得健100」智慧眼科紀錄系統整合「Uniiform智慧手寫輔助系統」與「資料串流系統(Data Stream, DS) 」，成功導入新竹馬偕紀念醫院，並於12月1~4日在「台灣醫療科技展Healthcare+ Expo Taiwan」展出，吸引醫界人士觀摩交流。

筑波科技營運長許棟材現身台灣醫療科技展與醫界交流。

筑波醫電董事長許深福表示，一般眼科看診必須仰賴紙本病歷的遞送到各檢查室，或列印出有檢查數據的感熱紙黏貼在病歷上，醫院需花費病歷調閱遞送的人力與時間，且醫師需等候紙本病歷送回診間，紙本數據也無法長久保存，故簡化看診流程、減少成本及病歷電子化為重要議題。「看得健100」智慧眼科紀錄系統的三大特色為免感熱紙、無紙化、資料結構化，可以與檢查儀器串接，自動接收數據並上傳平板，醫師可以在診間即時查看。搭配Uniiform手寫系統，書寫診斷後可連同檢查數據儲存上傳，將病歷電子化保存。Uniiform適合需大量手繪圖的醫師使用，藍牙筆以不改變使用者的書寫習慣設計，數位化手寫表單。

筑波醫電在新光吳火獅紀念醫院展位主展park智慧麻醉紀錄系統、Uniiform智慧手寫輔助系統、VOTEM愛多芬生理監視器。

除了眼科的應用，本次展覽所展示的「VOTEM愛多芬病患生理監視系統」， 能即時正確記錄並顯示病患生理訊號 ，也相當受到各大醫療院所肯定。筑波醫電提供一個整合方案Total solution，串接Uniiform、DS、中央監控站及呼吸器，將資料即時上傳至醫院資訊系統儲存。結合數位護理表單，免去人工定時抄寫、提升病患照護效率、降低失誤。

新竹馬偕醫院表示，「看得健100能讓眼科醫師在診間直接看到檢查室數據，提升看診效率」。筑波醫電將持續推廣智慧醫療至各大代表性醫院、診所，導入眼科、麻醉科、牙科、呼吸照護等科別，以協助醫療體系大幅減少人力成本與時間，落實數位醫院發展，更提振我國整體醫療品質乃至國際競爭力。