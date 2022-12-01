諾亞克拿下長照概念股門票 成為台灣照護產業先驅者

長照資訊技術服務大廠諾亞克宣布今年第四季正式接受 IPO 輔導，成為照護產業中首家扣長照概念股大門的先鋒。諾亞克科技創辦人兼執行長沈家平指出，醫材、生技和醫藥產業是全球資本市場備受關注的熱門類股，而台灣擁有成熟的電子製造供應鏈，及享譽國際的醫療技術和醫療水準，投入精準醫療與智慧醫療皆有亮眼成果。唯獨在長照產業，除了醫材製造業有百億以上營收規模，零星中小企業都只能各自奮鬥。

沈家平觀察，在台灣醫療照護是個「安靜而封閉」的產業，跨入門檻高且規範嚴謹，要發展到一定規模須高度仰賴產業鏈的垂直和水平整合。除了醫藥製造外，長照供應鏈的器材輔具、保險、保全、銀髮建築與醫護人才服務等，皆需有人登高一呼，號召供應鏈內其他產業合力擴大產業價值。沈家平表示，諾亞克以長照資訊服務(SaaS)起家，充分理解台灣社會對長照服務迫切需求，也看到長照產業鏈的巨大服務動能。

「要嫁接這些需求與服務，又能克服市場客觀條件與限制，務實的做法就是邁向整合與創造價值。」沈家平進一步解釋，諾亞克以資訊技術收集長照住民及被照顧者資訊，這些數據分析的成果皆指向服務需求的寶貴線索。每項資料背後都可能開展出一個或數個產業。一項營養評估所得的數據，包含營養品或膳食，再連結營養師、膳食業者、照服員等。叫車服務APP可連結車隊，而醫衛耗材的背後則是深廣的藥局及藥師體系。

諾亞克執行長沈家平。圖／諾亞克科技提供

沈家平指出，這些服務和事業單位整合，從資訊系統來看只是個單純的數據或字詞，背後卻承托著整個蓬勃產業鏈。近年來諾亞克持續透過整合與併購，將服務拓展至資訊以外的服務，包括醫療耗材、藥事服務與人才培訓，以及最近宣布入主經營美國養老院。未來將會累積更多經驗，事業版圖也會延伸至智慧倉儲等領域，如同ETF概念，而非單一服務體。

生態圈的茁壯是需要時間、空間、局勢與觀念相輔相成，缺一難以成事。沈家平語重心長說道，諾亞克希望透過科技的軟性力量，為產業創造更深廣緊密的鏈結，突破現有市場條件。沈家平也強調觀念的重要性：「長照是一個攸關你我的事業，期望透過啟動IPO輔導能為照護產業贏來更多目光，推動「投資長照就是投資自己」的觀念。長照需求不分性別和年齡，千萬別等到需求發生，才開始入門。