2022醫療科技展 健康吉美規畫「保吉精準健康生態圈」

4樓M413a展區 打造精準大健康主題館

身受醫療界、生技產業矚目的台灣醫療科技展，12/1-12/4 南港展覽館一館辦理。長期深耕醫學檢驗領域，深獲產業、醫界好評的保吉企業，本年度在4樓精準大健康主題館M413a展區規劃「保吉精準健康生態圈」，呈現完整串聯產業鏈上下游、參與精準健康的服務內容與成果。保吉企業旗下健檢服務品牌「健康吉美」結合「吉蔚精準檢驗」，於展期間提供每日限量50名身體組成分析檢測，為民眾綜合檢視體脂肪分布、蛋白質與肌肉量，推斷目前的健康體質，以及未來的風險因子，助民眾進行後續健康管理計畫。

保吉企業以「精準健康生態圈」為主題，在40年醫學檢驗專業基礎上，從最上游設備研發代理、臨床所需檢驗與實驗室專業，加上豐富的健檢服務經驗，各產業鏈環節發展出多元品牌，整合研發、臨床應用乃至第一線提供民眾精準健康服務。

保吉企業在4樓精準大健康主題館規劃「保吉精準健康生態圈」。

5大主題 展現預防醫學核心價值

「保吉精準健康生態圈」共分為5大主題，全方位展現預防醫學、疾病治療與追蹤的資源整合成果。

一、健康大檢測

每日免費限量身體組成分析檢測，檢視自身健康狀態是否帶有失智、三高等高風險因子。

二、「大腦健康管理」趨勢新知

12/3-4規劃失智症、長新冠特別講座，了解大腦中異常蛋白沈積的殺傷力與管理方式。

三、「癌症精準醫療」主題特展

癌症成全民慢性公敵，保吉精準健康生態圈之精準醫療主力品牌吉蔚精準檢驗，引進德國Centogene實驗室檢測分析的遺傳性癌症基因檢測、與國際定序大廠 Illumina合作進行癌症藥物基因檢測，輔以台灣生技新創技術，培養體外腫瘤分身進行藥物測試，協助臨床醫師精準選藥，並以CTC細胞（循環腫瘤細胞）追蹤癌症發展。各式多元檢測服務內容，提供臨床醫師及民眾掌握全方位預防、治療、追蹤癌症的抗癌策略。

四、一站式婦女健康服務

保吉針對女性之精準健康服務，成立保佳生技，從子宮頸癌預防到婦科疾病治療，如液態抹片、HPV檢測、腹腔鏡手術產品等可一站式達成。

五、專業創新設備研發與代理

精準健康需要精準檢測輔助，以更精密的儀器輔助醫師取得更準確的結果，做為診斷、治療參考，或透過創新設備及檢測技術，發現早期不易偵測之生物指標，在疾病發生前介入預防。保吉企業以40年專業實驗室經營經驗，結合亞太Top10分子診斷設備開發商創茂生技，實現未來實驗室需求，從預防保健到疾病診斷、治療與追蹤，提供客製化一條龍服務。

「健康吉美」結合「吉蔚精準檢驗」，於展期間提供每日限量50名身體組成分析檢測。

形塑生技醫療產業服務鏈

保吉企業整合醫學檢驗產業鏈，開拓5大事業版圖，包括：生技研發、生命科學、醫學檢驗、健檢事業、精準醫療，深入產業鏈上下游。董事長簡君全表示，保吉企業以深度的專業累積提早布局，從研發創新設備、臨床專業實驗室規劃，銜接至精準檢測服務及健康管理的第一線應用，完整打造一條龍生技醫療產業服務鏈。在12/1-12/4台灣醫療科技展中呈現完整服務內容，及2023年預計上市之全新分子診斷設備，包括MagPurix 12 N.E.O.，用於分子診斷的全自動化設計，套用於各種樣品類型，並提供快速、高純度、高產量的純化核酸和細胞，為實驗室及學者取得準確可靠的結果，亦將推出整合由檢體取樣與保存、核酸萃取及製備、核酸檢測分析、數據分析等完整分子診斷流程於一台設備的NeXgen 16HP All-in-One 平台，歡迎參觀與洽詢。