2022醫療科技展 國家生技研究園區成果展現

2022臺灣醫療科技展（Healthcare+ Expo 2022）自12月1日至4日於南港展覽館一館開幕。國家生技研究園區今年匯集中央研究院生醫轉譯研究中心、園區創服育成中心、核心設施平台、進駐廠商共同參與。展出三大亮點包括：10家新創共展研發成果、南港生技聚落發展分享，以及mRNA發展趨勢論壇，透過實體展覽及兩場論壇將園區耕耘成果一次展現。

10家新創齊聚 共展創新研發成果

中研院轉譯中心吳漢忠主任表示，園區近年來致力扶植生技新創成績亮眼，目前已有47家聚焦於新藥開發、精準及智慧醫療公司進駐，許多新創在研發及募資上皆有突破性成長，並藉由參加本次盛會，對外尋求更多合作契機。

此次國家生技研究園區偕同10間分別聚焦在「小分子及植物新藥、智慧及精準醫療、核酸藥物及再生醫療、蛋白質新藥」四大領域進駐廠商聯合實體參展，包括科進、浩峰、新穎、路明思、諾倫、藥華藥一同參與展會，今年甫進駐園區的生醫新創新星－北極星、長盛、逸達、磐石也於展區設置攤位。園區廠商也將以「新創醫療技術及產品研發」為主題於展期四天輪番上台演講。

論壇一：串聯東區門戶 南港生技聚落發展

中研院轉譯中心謝興邦副主任指出，打造南港生技產業聚落為政府近年發展重點，期透過匯聚產官學研單位及其資源，共同扶植生醫新創，為企業打造一個良好的創新育成環境，加速生技產業研發、商化腳步。

國家生技研究園區於展會期間舉辦「南港生技聚落發展」論壇，邀請南港生技產業發展初期重要推手－前經建會主委、現任總統府國策顧問何美玥、前中研院育成中心執行長梁啓銘，分享南港生技聚落發展緣起、協助育成新創成功經驗。會中也邀請到世康開發董事長黃茂雄及其團隊說明臺北生技園區規劃，並請生技中心分享南軟育成新創經驗，園區創服育成中心執行長沈家寧也將介紹園區生醫生態系及育成廠商發展現況。

論壇二：全球創新療法 mRNA技術應用新趨勢

國家生技研究園區創服育成中心執行長沈家寧談到，創新療法層出不窮，mRNA疫苗開發除能有效因應全球Covid-19疫情，將mRNA技術應用於癌症免疫、罕病、心血管疾病等領域的創新療法也成為新興趨勢。

國家生技研究園區於本次展會舉辦「mRNA發展趨勢論壇」，邀請莫德納台灣總經理李宜真，分享過去莫德納疫苗開發歷程、全球疫苗技術發展趨勢；並集結中研院轉譯中心陶秘華研究員、李宗洲資深總監及生技中心林瓊副所長共同參與，以「mRNA生技醫療發展新趨勢」為主題進行分享，期待未來能挖掘更多創新解方，為病患提供多元的醫療照護選擇。展會後，李宜真總經理也將偕同莫德納全球資深副總裁Patrick Bergstedt拜訪國家生技研究園區，相互交流了解臺灣的生醫發展量能。