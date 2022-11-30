富足康科技足墊助舒適行走 提升樂齡行動力

高齡者最要擔心跌倒、站不穩等問題，選擇一雙好鞋墊，比選一雙好鞋更重要！

陽明大學教授楊世偉團隊驗證，富足康科技足墊提升穩定性約30％以上，減少老人左右晃動約40％及前後晃動約30％，可減少銀髮族跌倒的風險；同時分散足底壓力，降低關節受力，延長關節使用年限，翻轉樂齡族活動力，就從穩健的雙腳開始。

生產富足康科技足墊的歐立達公司董事長陳逸弘表示，為促進健康，富足康科技足墊（FOOTDISC）推出符合各族群、腿型的人體工學鞋墊，ODM德國知名鞋業大廠，已於全球銷售量達上千萬雙，並連續於110年、111年獲經濟部標檢局頒「身心障礙與高齡者友善市售輔具評選」優勝。

陳逸弘指出，富足康科技足墊源自德國下肢生物力學科技，透過動態力學分辨不同足、腿型，具有平衡、穩定、減壓省力支撐效果，並取得歐、美、日等多國世界專利，可以減少運動傷害，並且降低長時間站立的疲累，並可減緩長者容易跌倒、站不穩等問題，使長者、BMI高肥胖的人都能增加規律運動、多走路、促進健康，降低工作疲累，提升樂齡族行動力。

此外，歐立達公司攜手陽明大學長期產學合作所研發，具科學驗證、可減少職場疲累之科技防護足墊，降低足腿、腰部、肩頸等壓力與疲勞，更能維持好精神、提升工作效能。

富足康在全台已有20多家百貨直營通路據點，也與知名戶外品牌、電商合作銷售，並參加12/1-12/4台灣醫療科技展（南港展覽館1樓，攤位：I302），有興趣的民眾可以前往參觀。