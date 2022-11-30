雲象12/1-4「台灣醫療科技展」揭示落地實績效益

深耕大腸癌篩檢、血液疾病、病理數位轉型

百年大疫為醫療、生活等面向帶來難以想像的衝擊。在這段歷程，從困境中創造契機，進展到「回不去」的需求期待與應用樣貌；以醫師為核心、跨越時空與人力限制的人工智慧 (AI) 輔助，已為大勢所趨。亞洲醫療影像 AI 領導廠商雲象科技aetherAI 將於亞太醫療科技年度盛事「台灣醫療科技展」，展出一年來的成果，包含產品線的開展與落地，聚焦在大腸鏡檢查、血液疾病與數位病理的 AI 人機協作，提出解決方案導入實績，從臨床到教學研究、跨域醫學討論的應用，近距離展示為醫師打造的 AI 輔助篩檢診斷，有助醫療品質提升。這是促進病人安全，醫療變革的關鍵。

雲象榮獲2022「國家藥物科技研究發展獎」醫療器材類金質獎，肯定「骨髓抹片 AI 自動分類技術系統 aetherAI Hema」。

雲象科技解決方案的臨床應用逐步落地，大規模系統建置案在先導機構的耕耘下，展現效益。本次將以「醫師好幫手」為主軸，展示AI 輔助應用的重點有：

一、篩檢更仔細：大腸鏡 AI 即時瘜肉偵測 aetherAI Endo，輔助醫師進行大腸鏡檢查，如同多了一雙鷹眼，可提升腺瘤偵測率，降低間隔癌風險。產品已獲食藥署醫材認證，多家醫院、診所、健檢中心正洽談導入中。

二、計數快速又精確：骨髓抹片 AI 系列產品，包含全球首例通過臨床認證並取得醫材許可的 aetherAI Hema 自動分類計數系統，並開展出雲端版本等不同情境應用的系列方案。aetherAI Hema 今年榮獲「台北生技獎」跨域卓越獎金獎、「國家藥物科技研究發展獎」醫療器材類金質獎，以及「台灣精品獎」國家級肯定。

三、驅動病理數位轉型：從臨床到教學討論、工作流程整合到 AI 輔助診斷、系統規劃到技術研發，皆有相應方案。以旗艦級數位病理影像管理系統 aetherSlide 為基礎的長庚體系、台大醫院、德國圖賓根大學醫院導入實績。

展會期間，雲象創辦人暨執行長葉肇元醫師受邀，於12月2日「亞太癌症精準醫療論壇」，擔任主題三之與談人：建立跨國癌症精準醫療商業合作模式。詳情請見活動資訊。

為增加一般民眾對醫療影像 AI 對醫師輔助的認識，雲象特別規劃攤位活動-【醫師聊健康】，時間是12月3日(周六)下午2:00，由臺大醫院綜合診療部健康管理中心主任 邱瀚模醫師主談「讓大腸鏡達人陪你作檢查」，說明大腸鏡檢查的注意要點，強化打擊大腸癌的信心。此外還有攤位導覽、AI 輕鬆聊，歡迎學校老師、機構單位預約參訪。

關於台灣醫療科技展 – 雲象攤位