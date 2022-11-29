中和烘爐地益起動起來 千人抗醣預防中風健走活動

心房顫動(Artrial fibrillation)是臨床上最常見的一種心律不整，近期天氣變化大，容易因此引發心肌梗塞或是腦血管阻塞。為提高民眾對腦中風的風險意識及預防觀念，臺大醫院腦血管疾病防治基金會在冬天中風高風險期11月20日，於新北市烘爐地舉辦中風防治健走及衛教園遊會。報到時即可獲得精品紀念小禮物乙份，還有心腦血管疾病防治講座以及互動闖關活動。只要完成闖關和健走就可以參加抽獎，最大獎的捷安特自行車直接讓民眾帶回家，吸引眾多民眾攜家帶眷一起動起來！

活動當日於攤位上幫民眾快速檢測。圖／昌泰科醫提供

腦血管疾病防治基金會董事長高明見醫師教授，是台灣權威神經外科醫師。近幾年，他致力於推動腦中風防治，提醒民眾加強控制三高，並呼籲心律監測、頸動脈超音波2項篩檢的重要性，進而降低中風的發生率，掌控自己的人生下半場！高明見醫師教授表示：「腦中風大多為突然發生，心房顫動是中風的前兆。高血糖、高血壓、糖尿病及肥胖等高危險族群更要注意，平時量測心電圖檢測有無心房顫動是非常重要的。」

結合大樹醫藥贈送抗醣營養品。圖／昌泰科醫提供

以預防醫學及心血管健康為理念的昌泰科醫，一同響應千人預防中風健走活動，捐贈價值超過萬元的「COMGO心電圖描記器」，讓幸運的民眾能帶回家與親友一起隨時檢測。只要2分鐘就能快速測量心電圖，並檢測有無心律不整、血管彈性、血液濃度、血管年齡、是否有深層睡眠及壓力過大等問題，整合雲端AI即時分析十多項檢測項目。透過「COMGO心電圖描記器」不僅能照顧員工的心血管、睡眠與壓力健康，還可以為公司留才與提升ESG，協助企業實現CSR。

300-B2區獅子會多年來秉持著「凝聚獅誼，熱誠服務」的口號 / 昌泰科醫提供

昌泰科醫總經理趙書宏博士，此次號召新北市中和獅子會、美倫獅子會、連城獅子會、美鑫獅子會及達達獅子會，藉由千人預防中風健走活動一同抗醣，中和獅子會的抗醣種子幫忙民眾檢測血糖，並由郭展維醫師在現場進行衛教。結合大樹醫藥(大樹藥局)部長沈明志藥師等人贈送的抗醣營養品，給民眾補充體力！

B2區獅子會多年來秉持著「凝聚獅誼，熱誠服務」的口號，而今年訂立多項新目標，第一項且最主要的就是舉辦糖尿病防治宣導活動。此次有幸能與財團法人腦血管疾病防治基金會、臺北神經醫學中心、衛福部雙和醫院、大樹醫藥（大樹藥局）、昌泰科醫股份有限公司、板橋國泰醫院、麗臺科技及光亞健康等單位一同響應抗醣預防中風健走活動，落實理念並推廣對糖尿病的認知、預防以及如何治療。

板橋國泰醫院駱長樺醫師熱心公益，親自至現場響應活動。圖／昌泰科醫提供

此外，板橋醫院院長駱長樺醫師親自前來一同響應活動，熱心公益捐贈OMRON歐姆龍體重體脂計及美體曲線律動循環機等獎項，讓民眾活動結束後也能繼續動起來並關心自己的身體狀態。

大樹醫藥(大樹藥局)除了贈送抗醣營養品，鄭明龍總經理還額外捐贈10台BMI體重計讓民眾抱回家。獅子會也捐贈多項家電品，作為活動摸彩的獎項，包含吸塵器、果汁機等實用性獎品。讓眾人驚呼：來運動還能摸好禮、了解自己的身體狀況，甚至有保健食品能帶回家，真是滿載而歸。

昌泰科醫趙書宏博士表示：「健走是人人最簡單且安全的運動方式，隨時隨地都可以開始投入，不分性別也不分年齡。每天健走30分鐘，有助於預防心血管及代謝症候群等慢性疾病，還能夠增加自己的肌耐力，減少膝蓋磨損的機會。」