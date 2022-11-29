長庚醫院領先醫界 打造全方位AI智能語音服務新時代

長庚醫院為提升醫療服務品質，與長庚醫科公司合作，率先開發出擁有雙向溝通能力的「全方位AI智能客服」系統，在體系各院區提供全天候24小時服務，今(29)日上午舉辦啟用儀式，正式進入長庚醫院AI智能語音服務新時代。

長庚決策委員會程文俊主委表示，在5G與尖端科技應用下，智慧科技於醫療領域的應用越來越創新，面對多樣化民眾服務需求，長庚醫院在王瑞慧董事長全力支持下，積極整合不同的應用服務場域，斥資千萬推出「長庚全方位AI智能客服(簡稱長庚智能客服) 」，提供更便捷的服務體驗，全套系統採取落地自建模式，不用透過第三方機構傳遞資料，完整保障民眾服務過程隱私個資。

民眾現在只要撥打市話專線4128808(手機加02)，或到長庚網頁、e指通APP點擊〝長庚阿波〞圖案，就可啟動長庚智能客服系統，透過語音機器人或文字機器人協助掛號、查詢病床、問題諮詢等眾多服務，平均省下50%的時間。此系統並擁有智能通知功能，可主動聯絡等待住院或門診手術的病人，同時詢問確認病人的報到回覆事項。



長庚AI智能客服主動通知便利民眾掌握就醫訊息。圖／長庚醫院提供

24小時全年無休一站式服務窗口—長庚醫院大小事找「長庚智能客服(阿波)」

林口長庚陳建宗院長指出，長庚全方位AI智能客服秉持便民即時服務理念，以病人需求為導向，結合醫、護、藥、資訊、工務與行政等龐大建置團隊，整併多項就醫流程，由一站式窗口〝阿波〞為民眾服務，服務範圍涵蓋門診、住院、手術與檢查四大區塊。

以門診語音掛號為例，以往須由民眾自行瀏覽門診表，透過多階層選單按鍵進行掛號，但常因選項輸錯難以返回，或忘記代碼失敗需重來，耗費許多時間。現在導入AI語音智能後，可將需求具體「說」給長庚智能客服(阿波)聽，長庚智能客服便會依照民眾想要的醫師或科別主動搜尋、推薦媒合可預約的門診時段，節省民眾查找的時間。

長庚醫院提升醫療服務品質，率先開發出具雙向溝通能力的「全方位AI智能客服」系統，提供全天候24小時服務。圖／長庚醫院提供

長庚醫院智慧醫療總會副主席林志哲副院長表示，持轉診單或想要視訊的病人，也可透過長庚智能客服(阿波)辦理掛號。其他如掛號查詢、取消或更改掛號時間等，或民眾忘記曾經就診的科別、醫師時，也可以請長庚智能客服幫忙查出後直接掛號。

此外，民眾如有用藥問題，可以透過網頁、e指通APP找長庚智能客服(阿波)幫忙，例如常見的藥來速預約查詢、確認慢性病處方箋領藥日、返家用藥疑問等，也能掃瞄藥袋QR Code查詢門診開立的藥品，以及提供藥品與食物交互作用等各項用藥安全資訊。其他還包括健康檢查套組推薦、交通指引、服務時間查詢、衛教諮詢以及人才招募等，長庚智能客服都可提供個人化即時服務。

陳建宗院長與代言人阿波合影。圖／長庚醫院提供

全方位AI智能客服語音文字雙通道—提供更周到便捷服務

長庚醫院行政中心潘延健總執行長表示，醫療業與其他產業之發展不同，長庚全方位AI智能客服在規劃之初，特別重視「AI電話語音」服務，主要是考量就醫病人年齡層偏高，大多數習慣使用電話，因此創新應用將AI語音辨識注入於電話服務中，讓民眾與醫院能夠雙向溝通，不論是撥打市話專線4128808（手機加02）和語音機器人對話，或使用長庚e指通APP、醫院官網和文字機器人交談，都可獲得便捷周到的服務。

潘延健總執行長說，長庚智能客服自今年5月試營運以來，每月已經服務超過8萬人次，平均每位使用者都可以在2~3分鐘內完成服務，比先前省下50%的時間，滿意度高達92%。而在互動過程中，民眾端回饋的需求包含手術檢查時間查詢、更改與諮詢等服務，我們將於明年初推出，以滿足民眾的需求。而民眾關心的台語、客語辨識，則是院方接續積極努力克服的挑戰任務。

長庚優秀的資訊團隊。圖／長庚醫院提供

防疫生力軍「長庚智能客服(阿波)」主動通知真貼心—重要就醫訊息不漏接

疫情期間，長庚全方位AI智能客服也明顯發揮功能。長庚醫科白璨銘副總經理表示，因應防疫需求，確認病人到院前TOCC已成為疫後新常態，長庚醫院創新作法，針對「預住院病人」與「門診手術病人」，由語音智能客服外撥電話調查到院前TOCC與確認住院、手術報到事宜。此外，也搭配e指通APP、簡訊結合文字機器人，方便民眾回覆確認，透過長庚智能客服主動通知與即時互動，讓民眾及早確認報到事宜，減緩等候期間的焦慮。長庚智能客服自今年8月以來，已主動通知超過56,000人次，準確掌握即將到院的病人狀況，分擔醫院通知服務量能負擔達52%。

長庚決策委員會程文俊主委表示，AI人工智慧越來越聰明，醫療服務AI化已成趨勢，長庚醫院透過AI智能語音應用，跳脫傳統多階層選單的繁瑣關卡，轉為創新服務的亮點，真正實現創新科技與友善服務整合，為醫病間搭起良好溝通橋梁，長庚將持續朝向 AI語音智慧化醫療服務邁進。