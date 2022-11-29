昌泰科醫拓展國際市場 日本國際共榮公司專程來台拜訪

延續國際創業沙龍活動，11月14日日本國際共榮公司別府美千代社長及王登賢顧問專程來台拜訪台灣研發新創亮點公司-昌泰科醫，促進台日交流，將預防醫學理念放眼國際。昌泰科醫總經理趙書宏博士表示：「有健康就是資產，沒有健康就是遺產！希望透過COMGO心電圖描記器結合雲端AI分析服務，能讓更多人每天照護心血管，避免過勞睡眠不足，進而輕鬆預防心血管健康。」

昌泰科醫打造24HR虛擬藥局到企業，打造員工健康ESG。 圖／昌泰科醫提供

COMGO心電圖描記器整合雲端AI健康分析系統服務提供ESG企業員工健康管理方案，只要2分鐘就能快速檢測並記錄心電圖、血管彈性、血液濃度、血管年齡、心律不整等十多項分析項目，提供即時且專業的居家醫療服務。此外，透過壓力值、元氣值的檢測，以及中醫科學化方式了解是否有深層睡眠，讓企業的職護有效及早發現並改善員工健康，提升企業ESG，實現CSR。

COMGO心電圖描記器提供即時且專業的居家醫療服務。圖／昌泰科醫提供

COMGO心電圖描記器是市面上唯一能同時檢測最多心血管健康項目，並提供軟硬體整合串連的服務。不僅榮獲多項台灣、日本以及美國的獎項與專利，COMGO心電圖描記器也於今年取得衛福部第二類醫療器材許可證，使民眾能更安心使用。日後，昌泰科醫將與上市連鎖藥局合作，透過逾百家的實體通路，提供24小時的線上藥師諮詢服務及其改善方案。讓民眾與企業能更有效預防心血管疾病，以達成預防醫學最終目標！

別府社長針對日本的健康需求表示COMGO心電圖描記器的肯定。圖／昌泰科醫提供

台灣與日本皆已邁入高齡化社會，心血管疾病又是頭號殺手，在COVID-19後導致全球健康意識抬頭。別府社長提到：「日本近年來，訪問看護的需求越來越高，也就是所謂的居家護理。而日本的新政策即將於2023年4月上路，超過50人的公司必須有一位醫生照護企業健康，但目前人手不足。我覺得COMGO心電圖描記器不僅能輔助企業達到此需求，輕巧的外型更能獲得日本人喜愛，避免到醫院與人潮接觸。」

別府社長親自使用COMGO心電圖描記器。圖／昌泰科醫提供

能夠有幸邀請別府社長親自拜訪，在社長體驗COMGO心電圖描記器之後，更加深了對昌泰科醫技術的認可。別府社長表示：「台灣是我最喜歡的國家，我也很喜歡台灣製造的產品。對於COMGO清晰精準的心電圖紀錄，以及心血管等測量功能相當驚訝。而且APP已有四種語言版本，能夠隨時轉換很方便，檢測報告也用簡單易懂的方式解說，是不分年齡都可以使用的！」

COMOG心電圖描記器只需要2分鐘即可獲得精準的心電圖。圖／昌泰科醫提供

昌泰科醫總經理趙書宏博士表示：「很感謝中小處近年來的幫忙，從之前新創競賽的輔導，以及這次讓我們能夠更快速與日本連結。很榮幸能有此機會與別府社長以及王顧問交流，在會議上達成共識，期待日後一起將預防醫學理念推向國際。」