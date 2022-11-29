隱形牙套商機大　綻雅拋「價格透明」盼做大整體市場

現代人對美的需求提升，連帶擴大相關產業商機，以牙齒矯正為例，全球市場已逾47億美元，國內商機也超過百億元台幣，其中兼顧方便與美觀需求的隱形牙套，市佔逐年提高。業者指出，大數據分析「價格親民與透明」是消費者選擇隱形牙套最大的考量，徹底落實將有助於做大整體市場。

隱形牙套，讓民眾有了更多元的選擇。圖／業者提供

台灣每年超過10萬人有牙齒矯正需求，俗稱「大鋼牙」的傳統矯正，由於技術問世時間早，目前仍是市場大宗，隱形矯正則是直到近20多年才開發出首款隱形牙套，讓民眾有了傳統矯正以外的選擇。

隱形牙套外觀透明、脫戴方面，擁有美觀、清潔方便等優點。圖／業者提供

隱形牙套外觀透明、脫戴方面，擁有美觀、清潔方便等優點，不適感也較傳統矯正來的低，現行的最新技術還能使用3D口腔掃描，預測矯正後的狀態，甚至可以一次3D列印出多付牙套，同時讓民眾透過專屬App，方便醫師即時掌握矯正進度，降低回診的頻率與時間。

隨著專利到期，2018年起，漸漸有業者投入隱形牙套市場。然而，隱形牙套雖然商機龐大，至今仍常被認為「價格相對不透明」，降低消費者信心與意願。Zenyum綻雅台灣區營運長許鈞程表示，為了深入了解消費者需求，做大整體隱形矯正市場，公司耗時兩年，完成了一項超過3.2萬人的調查分析。

該項調查顯示，當在選擇隱形矯正時，高達87%民眾最在乎「價格」，其次是「治療週期」、「治療程序」以及「疼痛狀況」，反應消費者對於隱形牙套的期待：不只要親民，更希望透明。

許鈞程分析，從消費者反饋發現，民眾常常需要跑多家診所，詢問到的價格跟效果可能都不太一樣，「像是價格從6萬到20多萬都有」，這也顯示若要「把餅做大」，價格透明與資訊對等，是所有隱形牙套業者該努力的目標。

包含台灣在內，Zenyum綻雅至今在亞洲九個市場皆採透明模式，將實際價格公開於官網。許鈞程指出，高達7成的用戶反饋，他們是因為在第一時間獲得完整且透明的資訊，進而決定買單，證明這項「破壞式創新」是正確且有效的，「透過提升消費者信心，勢必有助於提高隱形牙套在整體矯正市場的市佔。」