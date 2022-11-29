新檢測技術 子宮內膜癌早期發現提升存活率

子宮內膜癌是指子宮內膜細胞病變成為癌細胞，並且能侵襲或擴散至身體其他部位。近年來子宮內膜癌攀升至女性十大癌症中第五名，為國內婦科發生率最高的癌症，超越第九名子宮頸癌，是我們不可忽視的健康議題。異常出血是子宮內膜癌的臨床徵兆，以往子宮內膜癌篩檢方式多以子宮內膜刮搔術、子宮內膜切片等手術方式進行檢查，侵入性高且效率有限。根據最新科學報導指出，平均28起手術才能確診1例子宮內膜癌，此外，檢查過程的不適以及手術產生的風險，更是令許多婦女畏懼，進而延誤診治的最佳時機。

食藥署已核准一款「子宮內膜癌體外診斷試劑」，該創新醫材仰賴基因檢測的技術分析，亦獲得第21屆國家藥物科技研究發展獎-醫療器材類認可與經濟部第29屆創新研究獎，可做為子宮內膜癌的輔助診斷工具，結合傳統子宮頸採樣方式，門診即可簡單操作，不需麻醉或預約手術房，檢測靈敏度高，可降低不必要侵入性手術之風險。

國外最新發表文獻也提出相同概念：「結合子宮頸口採樣或是利用衛生棉條自我採樣，加以運用最新的甲基化基因檢測，可精準掌握癌症基因的狀態，達到精準醫療的目標。除此之外，已知有家族病史，或是特殊遺傳疾病的患者，也可以此作為便利的例行追蹤篩檢方式。

癌症至今是現代人頭號公敵，唯有及早篩檢診斷才能降低死亡率。現代人生活忙碌，女性更該關注自身健康，若能選擇棉條居家採檢的替代方案，透過基因檢測早日揪出癌症風險，便能有效降低死亡率，守護自己的健康。