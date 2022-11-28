逢興生技取得台東農改場「台東6號-黑晶洛神」技轉授權　

逢興生物科技成功取得台東農改場歷時9年育成出洛神葵新品種「台東6號-黑晶洛神」的技轉授權，從栽種、萃取到成品研發全程操刀把關，且攜手台灣大學研究室共同合作驗證，推出新保健原料Wel-ROS6™，鎖定全球美容保健市場，將台灣農產品應用價值發揚光大。

「台東6號-黑晶洛神」，其花青素含量是現行市售品種台東3號的7.7倍，相較山桑子、黑醋栗、藍莓還高，有「花青素之王」美譽是當之無愧。除了富含花青素外，洛神葵因含有類黃酮與多酚等機能性成分而廣被民眾作為保健飲食。

「台東6號-黑晶洛神」與市售洛神比較。圖／逢興生技提供

為提高洛神葵中的花青素，台東農改場以果萼富含花青素的品系為母本，植株挺拔、果萼排列緊密的品系為父本進行雜交，後代分離選拔採混合法，由第8個世代選拔及固定目標性狀，歷時9年成功栽培出「黑晶洛神」。黑晶洛神花青素與市售洛神葵玫瑰紅不同，呈現高雅內斂的深紫色，是高品質、成分含量更高的新品種。

逢興生技前瞻研究室獨家萃取技術，攜手台灣大學合作專效平台，以嚴謹細胞實驗反覆驗證多項功效指標，成功開啟保健原料Wel-ROS6™多元配方與應用，在比照藥廠10,000級HEPA的無塵環境生產，整合式ERP系統下，研發出完整的生產履歷，讓黑晶洛神保健品以最完美的姿態進入美容保健市場。

逢興生技為台灣保健產業升級，致力推廣台灣在地原料，獲得農委會技術授權洛神葵「台東6號-黑晶」品種及種苗繁殖技術，與台東百大青農合作，採用比有機栽培更高規格種植方式-自然農法，栽種出高品質黑晶洛神。

「台東6號-黑晶洛神」花青素含量高於其他作物。圖／逢興生技提供

逢興生技表示，運用Wel-ROS6™黑晶洛神的精萃原料，不僅可提升黑晶洛神品質，還能拓展更多元附加價值與應用，在「保健食品友善劑型」專利技術下，賦予台灣農產品新應用價值，期盼能成為全人健康的保健品，邁向世界保健舞台，成為台灣之光。