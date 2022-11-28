花慈攜手尖端醫 幹細胞治退化性關節炎傳捷報

花蓮慈濟醫院、尖端醫（4186）獲准「自體骨髓間質幹細胞治療退化性關節炎及膝關節軟骨缺損」傳捷報，讓69歲葉女士，用自己間質幹細胞，在不動手術的情況下，左膝疼痛，獲得大幅度改善。

「爬樓梯膝蓋卡卡的，而且走久，就會痛。」69歲的葉女士，膝蓋疼痛多年，去年經花蓮慈濟醫院總顧問暨骨科醫師李宏滿教授使用自體骨髓間質幹細胞治療她的退化性膝關節炎，半年後膝蓋就不痛了；葉女士開心分享「很滿意！我都忘記膝蓋痛這件事了，生活也都回歸正常，不會再覺得膝蓋不舒服。」

退化性關節炎分為5級，葉女士的左膝屬於第3級，關節間隙明顯狹窄，李宏滿教授表示，在不動手術的情況下，建議葉女士可以選擇幹細胞療法，使用自體的骨髓幹細胞，經過培養再注射到關節腔裡，在持續追蹤下，第8個月就發現恢復狀況明顯進步，追蹤一年後，她一直以來的左膝疼痛，獲得大幅度的改善。

退化性關節炎是常見的關節疾病，根據衛生福利部統計，臺灣膝關節退化盛行率約15%，約有350萬人受膝關節疼痛之苦。花蓮慈濟醫院與尖端醫合作自體骨髓間質幹細胞治療退化性關節炎計畫，經衛福部核准後，花蓮慈院可收治2到3級的退化性關節炎病患，利用骨髓中的間質幹細胞有免疫調節與細胞分化的能力，來誘導細胞修復。

尖端醫為全國首家骨髓間質幹細胞製備場所，擁有細胞儲存、免疫細胞治療及研發實力，結合尖端醫卓越細胞培養技術與品管，加上花蓮慈院再生醫學與幹細胞治療的領先研究，希望能突破侷限，為病人找到更適切的新治療方式。

「細胞治療的目的是希望在不手術的情況下，來保住病人原有的膝蓋。」李宏滿教授分享，除了一開始抽取骨髓會有點酸痛外，使用自體的骨髓細胞的好處不僅不會產生過敏及排斥反應，且回輸細胞到關節腔中，以注射的方式進行，整個療程傷口小、復原快、在門診就可以進行治療，不需住院也不需經歷手術及併發症的風險等，大大改善病人的生活品質。