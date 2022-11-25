生命之星蠶絲蛋白3D列印生物墨水及仿生皮膚　德國MEDICA展受關注

全球規模最大的醫療科技展覽MEDICA 日前於德國杜塞道夫圓滿落幕，共有70餘國、4200家醫療相關企業參展。除了許多防疫醫療產品企業參加外，醫療科技、數位醫療與新創事業亦是今年MEDICA展的一大亮點。台灣在國科會(National Science and Technology Council，NSTC）及工研院領軍下，精選台灣生技企業代表於智慧醫療台灣主題館聯合參展，生命之星很榮幸亦能共襄盛舉此大展。

由國科會產學及園區業務處處長許增如於台灣主題館開幕儀式開場，台灣駐德代表謝志偉大使致詞，並在主辦單位陪同下，逐一參觀台灣參展團的產品，聽取各企業介紹產品與未來發展。

近年來，生命之星始終致力於採用台灣在地蠶絲蛋白，於循環經濟及Zerowaste概念下進行產品開發，藉由高附加價值醫材產品，帶動經濟成長來加速養蠶產業翻轉。透過台灣政府A+台捷國家合作計畫支持下，與工研院ITRI合力開發蠶絲蛋白3D列印生物墨水及仿生皮膚，受到關注。

生命之星將永續核心理念融入企業發展DNA，透過蠶繭生產源頭建置科技農業系統，嚴格執行檢驗品質要求再導入生技醫療產業。打造地方創生系統，結合社區、政府培訓、透過產業垂直及水平整合創建生態圈Business Ecosystem平台加速產業發展，實踐永續經濟。

生命之星執行長陳孟專博士表示，毅然投入3D列印及仿生市場有兩個最主要因素：一、因應工業4.0，生技產品量產需要快速避免人為因素所造成的良率差異，要更精準且更有效率省人力成本。未來可應用在縮短產品開發期程及成本、滿足個人化醫療需求及動物實驗替代方案。二、仿生皮膚是仿生器官的前哨戰，當人類越活越久後所面臨器官修復，仿生醫療將會有很大發展可行性。後疫情時代來臨，與病毒共存政策下，對於組織器官修補將大幅推動對生物列印材料的需求，而生物及細胞墨水正式成為組織工程產品的必須材料。

生命之星於台灣智慧醫療主題館參展。圖／生命之星提供

陳孟專博士指出，生命之星近兩年來除了投入大量資源在蠶絲蛋白開發3D列印生物墨水外，致力拓展至歐洲市場為最主要發展，除了原本生命之星醫療手套、口罩已打入歐洲醫院通路外，更藉由此A+台捷國家合作計畫走OECD進軍歐洲市場，與捷克科學院及大型生技公司合作及技術授權。

另外，也藉由國科會及工研院精準對接媒合，與Utrecht Science Park及Leiden Bio Science Park (LBSP)/Bio Partner兩個科學園區內的荷蘭生技公司快速討論後續合作內容，加速生命之星整體布局仿生器官市場。