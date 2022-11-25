「瘦瘦筆」適應症不同 不影響糖尿病患者

隨著飲食精緻化，高油、高糖食物超量攝取，全球糖尿病患、肥胖人口呈現上升趨勢，而近年風靡全球的「瘦瘦筆」，因主要成分為腸泌素可抑制食慾、控制體重，被當作減肥的最佳武器之一。近日傳出因為減重需求，導致嚴重缺貨，使有需要的糖尿病患者無法購買，對此台灣美容醫學產業全國聯合會理事長蔡豐州澄清指出，這是錯誤訊息，這些藥物的適應症不同，因此不會影響糖尿病患者任何權益。

蔡豐州進一步強調，市面上常見的腸泌素針劑有善纖達、胰妥善、胰妥讚、易週糖四種，政府針對不同藥物，通過不同的適應症，廠商依不同適應症，銷售給不同的醫療機構和患者。 目前國內唯一核准用於體重控制的腸泌素為「善纖達」，也是多數醫美診所或減重門診使用的針劑，缺貨的是糖尿病患者需要每週使用的「易週糖、胰妥讚」。這四種腸泌素針劑(善纖達、胰妥善、胰妥讚、易週糖)，主要成分都是可以讓人抑制食慾、增加飽足感的GLP-1，且都是需要醫師診斷、開立處方才可取得的用藥。

善纖達是目前台灣唯一合法控制體重、減肥的腸泌素針劑，胰妥善、胰妥讚與易週糖仿單上僅有通過「第二型糖尿病患者血糖控制」的適應症，即使附帶減重的效果，不應該也不會直接拿來當作減重藥物使用。

近日傳出缺貨的瘦瘦筆，事實上是每週注射一次且適應症為第二型糖尿病控制的「易週糖」、「胰妥讚」，與減重患者每日使用的「善纖達」不同。蔡豐州也呼籲，想要減重的民眾，除選擇符合減重適應症的藥品與合法院所，也應多方收集資料審慎思考，並經過醫師詳細諮詢評估，同時切勿過度仰賴藥品，養成良好的生活習慣，搭配飲食控制與定期運動，體態維持才能長久又健康。