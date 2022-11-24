精敏1號核酸分析儀 獲第31屆台灣精品獎

精浚科技PCR大突破 三大領先光環加冕

繼自動化核酸萃取機榮獲第30屆精品獎後，精浚科技因應疫情，今年緊急開發的可攜式PCR–精敏1號核酸分析儀今再度榮獲第31屆台灣精品獎肯定。精敏1號核酸分析儀為精浚科技2022年發表之革命性核酸檢測產品，較既有COVID-19檢測產品，此項核酸分析儀以三大領先，獲得國家級肯定：一、一次檢測四人，採檢到結果出爐只要20分鐘。二、兼容各種領域與疾病檢測，如傳染性疾病、精準用藥、精準醫療、食品安全、經濟動物、化工原料。三、價格僅一線品牌的1/5。

可攜式PCR–精敏1號核酸分析儀獲第31屆台灣精品獎肯定，鄭仲翔博士(右二)代表上台領獎。圖/精浚提供

精敏1號是精浚科技100%自力開發的可攜式核酸分析儀，目標是降低疫情擴散、解決人流控制的問題。精敏1號一次可串連256台，同一時間不同地點可一次檢測1024個樣品，異地就能將資料蒐集匯整上雲端，並上傳數據馬上做分流，測得陰性就可脫口罩、陽性則就醫或自主遠距治療，沒有偽陰偽陽的模糊地帶。本產品採用軍規嚴謹生產，具有防火、防風、防曬、防摔、耐高低溫等特性，通過SGS檢驗、CE歐規認證。

精浚科技在7月舉辦首發會，正式宣告全球首創可望取代PCR、快篩劑的「精敏1號核酸分析儀」問世，並在產官學研界領袖見證下，為目前唯一「黃金標準-COVID-19絕對、快速、精準」的解決方案。精浚生醫事業部門經理鄭仲翔博士表示，到醫院做PCR檢測被不少民眾詬病，會增加染疫風險機率，相對在家快篩、自我檢測早已是主流對策。精敏1號價格有競爭力，且尺寸約為一手可掌握(僅10立方公分左右)、隨時帶著走，可以單獨使用也可以多台連線使用，滿足各種使用情境，外觀輕巧流線設計特別適合：國門、各種交通工具(如航空器、輪船等)、密閉場所(如餐廳、演唱會、教室等)、軍用或臨時檢疫站等。

新冠肺炎疫情發展兩年多來，帶動全世界醫療器材自動化產業發展，精浚生醫部門今年前兩季的營運業務也倍數成長，潛在客戶已達全年目標。鄭仲翔博士預估與疫情連動的市場，前景明朗至少上看一年，「許多客戶是為防範未然而佈局，建置應有的設備及系統。預計明年Q3到Q4，精浚的相關設備、儀器、技術將會全部到位。」