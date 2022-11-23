新北以捷格遠距居家照護奪ICT Award榮耀　屢獲國際大獎　　

在面臨COVID-19嚴峻的考驗下，新北市採用捷格科技「遠距數位關懷中心」科技防疫，繼3月榮獲2022 GO SMART 最佳願景城市計畫獎之殊榮後，10月再傳捷報，獲素有資通訊界亞洲盃美譽的ASOCIO ICT Award肯定，榮獲2022數位政府獎之殊榮，數位科技結合人性化的服務成功打造智慧城市的健康與防疫網，贏得國際社會肯定，數位關懷中心在疫情間服務了數十萬居家民眾，獲獎實至名歸。

捷格科技以其在美國、日本遠距醫療照護平台之經驗與最新科技，創新研發「數位關懷中心」，並在疫情期間面對確診個案數量暴增的情況下，發展出能同時支援十二家大型醫院數百位醫護人員同步線上服務病人的虛擬病房平台，不眠不休地打造出能讓醫護人員持續追蹤居家個案，提供主動式的照護服務，而搭配數位關懷中心的服務，可達到一位醫護人員同時照護兩百位居家隔離者，擴展了醫療量能並確保每位民眾都能獲得妥善照護。

捷格科技董事長，台灣智慧醫養產業發展協會理事長左典修表示，很榮幸以「遠距醫療虛擬病房」協助新北對抗COVID-19的威脅，並在國際舞臺展現台灣科技防疫與健康城市的軟實力，而真正重要的是藉此實現了在智慧城市的科技創新應用，照顧到數十萬的市民，達成對民眾真正有價值的貢獻。