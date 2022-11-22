後疫情運動商機夯 HAVBEAT提升產業價值

2022 Meet Taipei創新創業嘉年華於圓山花博園區盛大舉行，吸引超過500間新創、企業、政府、加速器與學研等機構單位齊聚亞洲最大的新創展會，矽谷傳奇創投Tim Draper更親臨開幕現場支持; 面對全球經濟結構重整，新北青年局扶植新創不遺餘力，集結完整創業資源鏈結，提供創業者一站式的服務，其中首次參展的HAVBEAT哈彼科技為運動產業數位內容/課程轉型外，提供線上學習與線下實體的「混成教學」等模式，目前為新北創力坊全力培育的精選新創之一。

HAVBEAT哈彼科技執行長邱世婷指出，疫情驅動人類行為改變的同時，線上課程的學習場景需擴增，包含混合式學習、線上線下虛實整合等應用，透過專業線上課程製作與內容變現，同時提供運動職人的職涯發展擁有多元營收管道，並連結在地化品牌廠商三方共同推廣，提升整體運動產業的附加價值。

HAVBEAT哈彼科技首次參展Meet Taipei創新創業嘉年華。圖／哈彼科技提供。

根據美國運動醫學會(ACSM)調查，首次進入前二十名，分別為居家健身房、線上直播和專業系統性訓練課程及線上私人訓練。營運長游恩寧說明，我們以系統性課程與市場做出差異化，在平台上線至今僅4個月，已擁有破千位的會員註冊，而令人驚豔的是在短時間內會員購買轉換率竟高達33%，除了目前的嘻哈街舞、籃球攻防術、山岳攝影、瑜珈冥想等課程，持續上線多元主題式課程有登山、露營、衝浪、潛水、高爾夫球等系列，將凝聚運動生態圈。

HAVBEAT運動線上課程平台，將打破你對運動的認知與想像，透過主題式內容、運動影音功能、PartyTime互動模式、線上線下的課程整合，陪你揪團互動學習的好夥伴，讓運動不再只是運動，隨時隨地居家學習，輕鬆無負擔！

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