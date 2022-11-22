健康安老 新光醫借鏡日本經驗

日本人口老化速度驚人，沒想到台灣竟預估以7年時間，2025年65歲以上高齡人口將超過20％，老化增度全球第一！要如何健康安老？日本高齡化經驗絕對值得借鏡學習。

新光醫院董事長吳東進非常積極鼓勵該集團強化醫療、健檢、康養系列多元服務，提供國人舒適、安全、幸福的長壽生活，落實回饋台灣社會理念。新光醫院、傑仕堡有氧酒店於18日舉辦健康講座，邀請日本「木下川吾亦紅」建築師村田行庸、施設長岩田尚明來台交流，分享日本高齡化社會因應轉型、對策。

從日本廢校改建養老村的經驗，來看台灣正在進行式的老幼共融「國小轉型日照中心」規劃，岩田尚明認為，幼銀共融能減緩老化，彼此共學成長，小朋友有很多的能量，能夠影響很多事情，如果能讓小朋友與長輩互動，可帶來很多正面效益。



合勤健康事業「以滿足熟齡生活在地需求新挑戰，如何落實地方創生」為主題分享，總經理李柏憲表示，解決高齡化的問題刻不容緩，必須思考的是如何讓空間活化，台灣人口逐漸減少，郊區不會是養老長期選擇趨勢，市區的「共生宅」可以相關需求服務方便導入，同時彌補人口減少的事實，全齡共生宅提供住宿、餐飲、活動多面向服務，亦讓供應商、服務商容易轉入產業鏈需求，與社區共融，開放性通用設計，打造無障礙、多元、全齡、多世代、共生、永續、友善社會環境，讓長者能原居安老。

他以台中烏日成功打造共生宅領導品牌為例，結合周邊醫療、生活服務資源，讓食衣住行育樂醫，及教育功能兼具，滿足各項生活所需，有效整合形塑內、外共生圈，讓年輕人進到共生圈是永續經營重要關鍵。

新光健康管理公司SKMC總經理，也是新光醫院副院長洪子仁，以「如何打造『醫旅合一』的全齡健康園區」為主題，剖析新光新板傑仕堡全齡健康有氧園區。洪子仁說，園區最大特色為A棟有健檢中心，B棟一樓大廳有新光醫院駐點健康管理師，提供24小時，個人化健康管理，提供住戶面臨健康問題時，能迅速評估至昕新智慧診所、中英、新光醫院、亞東就醫檢查，二樓、三樓有健身房、運動中心，C棟有環保傑仕堡飯店，園區也會貼心讓入住者適度休息空間，有美容會館、湯屋、岩盤浴、美甲等服務，妥善安排退休生活，可享受較健康的老後生活，新板傑仕堡全齡健康有氧園區，打造健康、醫療、餐旅多元層次全齡優質生活環境，讓入住者享受健康長壽的幸福。