揪出膀胱過動及夜尿元凶 止鼾改善夜尿助好眠

邵先生今年30歲，從大學時期開始室友就發現他打鼾很大聲，都會制止他先睡著。進入職場後忙碌的工作也讓他平時睡眠品質不佳，除了夜間頻尿、急尿，起床時也常常想要賴床、白天精神不佳，假日補眠到中午也會有睡到頭痛的狀況。不規律的作息讓他體重曾暴增到104公斤。經睡眠檢測後，原來是睡眠呼吸中止症在作祟。

睡眠呼吸中止不治療 膀胱共病機率增

很多人可能都曾有過有強烈且突然想排尿的感覺，或是夜夢正甜卻被強烈尿意打斷睡意。如果這些狀況頻繁發生且已造成睡眠困擾，就需要尋求醫師協助，有可能是膀胱過動症（OAB）上身。若是夜間頻尿多達四、五次或更多，也會讓人最先聯想到是攝護腺出問題，若是在泌尿科檢查攝護腺結果是正常的，不論是頻尿、夜尿，就有可能是睡眠呼吸中止症的共病症。

資深睡眠技師洪曉菁指出，睡眠呼吸中止症受測者在使用陽壓呼吸器後，急尿感有改善。 圖／業者提供

據台灣睡眠醫學學會估計，台灣全人口患有阻塞型睡眠呼吸中止症(OSA)保守估計達70-80萬，已嚴重威脅國人健康。由於阻塞型睡眠呼吸中止症的患者睡眠時上呼吸道塌陷造成不能呼吸，而導致睡眠頻頻中斷，使得抗利尿激素分泌降低，自然容易頻尿。

OSA與膀胱過動症有正相關

大林慈濟耳鼻喉頭頸外科主任黃俊豪醫師為進一步研究睡眠呼吸中止症與膀胱功能異常之共病關聯，與科林睡得美共同對近千位睡眠呼吸中止症患者進行一份「膀胱過動症狀問卷(OABSS)」調查，對比使用陽壓呼吸器前後，頻尿、急尿以及急迫性尿失禁的改善狀況。

此份調查樣本共927位，於使用陽壓呼吸器之前，白天排尿超過8次以上者高達36%，即依醫學定義為膀胱過動症患者，而夜間解尿次數平均超過兩次者更高達86.9%。且阻塞型睡眠呼吸中止症越嚴重，膀胱過動症症狀也越嚴重。

使用陽壓呼吸器之膀胱過動症者，91%症狀改善

資深睡眠技師洪曉菁依據阻塞型睡眠呼吸中止症患者之膀胱功能健康調查結果指出，受測者在使用陽壓呼吸器（CPAP）後，47%自覺日間頻尿次數改善，88%夜間頻尿次數有改善，83%急尿感有改善，82%急迫性尿失禁有改善，而患有膀胱過動症者，更有高達91%自覺症狀被改善。

同時國外亦有研究顯示CPAP治療可改善重度和中度OSA患者於膀胱過動症問卷和尿失禁問卷的評分。這些發現具有臨床意義，因為OSA引發的OAB可能在CPAP 治療後得到緩解。洪曉菁資深技師建議，睡眠不足和睡眠障礙會多方面的影響健康與情緒，良好的睡眠品質是身體健康的必要條件，如果發現自己或伴侶有嚴重打鼾合併頻尿、急尿、夜尿的症狀，除了泌尿科檢查之外，也應該要做睡眠檢測。黃俊豪醫師也提醒，若經醫師確診為睡眠呼吸中止症患者，可使用陽壓呼吸器改善呼吸中止和相關共病！