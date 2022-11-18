金鴻醫材科技Goldmie參與獅子會活動 關注毛孩健康

全國獅子會連線做公益，國際獅子會300C1區號召各分會舉辦全台募糧大連線活動「毛起來愛·愛要集食·生命教育」，再由全台各地區獅子會接力，為浪浪組織出一份力，邀請更多熱愛毛小孩民眾一同參與公益，關注毛小孩飲食健康。

金鴻醫材科技受邀參與本次活動，為毛小孩免費量測血糖，關注毛孩健康。金鴻醫材科技使用專門為狗、貓研發及設計的Goldmie寵物血糖機，是全球第一台使用黃金血糖試片的寵物專用血糖機，透過獨家的專利技術，且極低的0.4µL血量需求，5秒即可讀得準確的毛小孩血糖數值。其特別設計的無接觸的退片功能，更可有效減少血液感染風險，操作容易又快速，現場吸引不少觀眾，幫助接近30位毛小孩測量血糖。

全球第一台使用黃金血糖試片的Goldmie寵物專用血糖機，5秒即可讀得準確孩血糖數值。圖／金鴻醫材科技提供

毛小孩對許多家庭來說，早已如家人一樣重要，對毛小孩的照顧更是無微不至，選擇合適、健康的主食更是一輩子的課題！過量或過油的主食容易使毛小孩的體重增加，相對亦增加毛小孩罹患糖尿病的風險。

毛小孩如同家人，Goldmie陪您一起預防、照護毛小孩健康。圖／金鴻醫材科技提供

毛小孩罹患糖尿病的典型症狀是「吃多、喝多、尿多、體重減少」，但糖尿病並不是導致這些症狀的唯一疾病，獸醫師一般都會透過量測血糖來判斷毛小孩有否罹患糖尿病。隨著毛小孩罹患糖尿病的比例增高，毛爸媽除了可以多加觀察毛小孩的生活習慣，定期量測血糖更是不可或缺，Goldmie寵物血糖機可說是毛爸媽們的居家必備寵物用品，給毛孩更好的照顧，實現彼此一輩子的承諾。