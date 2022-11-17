王大夫一條根前進新加坡唐城坊 開拓東協保健市場新商機

「來自金門的百年傳奇，首度前進新加坡市場!｣，王大夫一條根攜手新加坡恩福樂Embreis開拓星馬市場，今年10月於新加坡唐城坊購物中心（Chinatown Point），開拓海外第一家品牌服務體驗店，作為進軍東協市場的里程碑。在疫情逐步放寬管制的階段，期望協作完善防疫保健服務，共創華人健康服務生態圈。





王大夫一條根總經理王建順(中)帶領王大夫團隊與新加坡恩福樂Embreis團隊共同開幕。圖／業者提供

新加坡於今年4月大幅鬆綁防疫規定，為亞洲第一個「與病毒共存｣的國家，防疫保健服務與自主健康管理更顯重要。王大夫一條根秉持「百年醫德，康健關懷」品牌精神，王大夫第五代傳人王建順總經理現場示範「一條根經絡保健」與「八式穴道按摩DIY」，期望為新加坡提升健康防護正能量。

王大夫總經理王建順於新加坡What Women Want時尚服裝精品店，示範一條根經絡穴道保健。圖／業者提供

王大夫一條根表示新加坡華人超過300萬，馬來西亞華人超過700萬，期望攜手新加坡恩福樂Embreis擴大服務星馬地區，共同完善華人健康防疫保健服務。新加坡恩福樂Embreis表示很榮幸成為王大夫一條根星馬地區總代理，王大夫為百年老字號品牌，並獲得ESG獎項與運動企業認證等肯定，擁有深厚的品牌資產與文化底蘊，融合金門在地文化與文創時尚設計。

新加坡恩福樂Embreis作為星馬地區總代理，今年10月特別於新加坡What Women Want時尚服裝精品店，舉辦王大夫一條根的體驗推廣活動，安排新加坡知名爵士歌手Louis Soliano現場表演，邀請新加坡人氣直播團隊My BKK Shop直播推廣，期望將健康保健伴手禮與時尚精品藝術相結合，創造出不一樣的健康精品亮點。

新加坡知名爵士歌手Louis Soliano現場開幕演唱，王大夫一條根總經理王建順與新加坡人氣直播團隊My BKK Shop直播銷售推廣。圖／業者提供

王大夫品牌源於1855年，五代傳承至今，為經濟部認證的百年老字號品牌，王大夫一條根為金門一條根領導品牌，深耕舒緩保健市場，於2021年獲得全國「金舶獎」ESG管理績效組肯定與運動企業認證，以「百年醫德，康健關懷」品牌精神，連結ESG友善環境、友善社會、企業治理的永續發展理念。第四代王大夫王異生是第一位將金門原生一條根植物草藥，運用到當地民眾與受傷官兵，治療解決軍士官兵與民眾的肌肉筋骨痠痛等問題，因此獲得金門司令官特約醫師的榮譽。從金門到台灣本島，近年積極拓展東協保健市場，星馬地區是王大夫海外拓展的第一個里程碑。

「送禮送健康，首選王大夫」，王大夫一條根倍靈全效舒緩禮盒獲得新加坡人氣購買大好評。圖／業者提供

王大夫一條根於線上與實體同步推廣，線上通路包含Momo、蝦皮、Pchome等各大電商平台，實體通路請前往王大夫一條根直營門市與在地合作的社區藥局。最新動態請關注【王大夫一條根樂活俱樂部】FB粉專https://www.facebook.com/KM.DrWang/，更多會員優惠請上【王大夫一條根】官網www.drwang1855.com.tw