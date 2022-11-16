皮膚科年會展示增肌體雕儀器 文獻佐證及原廠保證為健康把關

臺灣皮膚科醫學會主辦第48屆皮膚科年會日前於南港展覽館圓滿落幕，其中國內外體雕儀器熱烈參展，廠商相較往年大幅增加。長庚診所副院長胡倩婷指出，此次年會不論是講座主題或攤位陳列，都可看出身體塑型市場愈來愈大，並且身體雕塑除了有效外，跟健康也是息息相關，因此民眾前往醫療院所購買療程時，一定要指名有文獻佐證的臨床數據及有原廠購機認證獎座的品牌保障。

10月就任台灣醫用光電雷射理事長的胡倩婷表示，每年都會參與國際級年會吸收最新國內外科技資訊，三天議程中邀請許多專業醫學演講，此次聽到HIFEM高強度聚焦磁能科技，能誘使肌肉產生極限收縮，促進肌肉深層重建。以往曾試用過非常多增肌儀器，擁有獨家專利HIFEM技術的EMBODY核心美力增肌儀器，具有較大探頭能真正刺激大範圍肌群，且有效聚焦深層達到真正肌肉收縮，不會僅有表皮的痛、或低頻率的碰撞感，更重要的是HIFEM專利擁有三十篇臨床國外文獻證明。

現今體雕市場已蔚為風潮，除了能改善身型，亦可增加肌肉預防保健且增加肌力。胡倩婷醫師平常都有固定運動和跳芭蕾舞習慣，她提醒民眾核心肌群非常重要，若不夠穩定就易跌倒或造成運動傷害。而她的客群有愛運動，也有不喜歡運動的人，EMBODY能讓消費者躺著就有被動式肌肉收縮。

胡倩婷醫師提醒，民眾若購買到很便宜的增肌療程或在SPA館有號稱增肌效果都要很小心，有可能是魚目混珠的假機器，不僅沒有效果外，還會傷了荷包且可能造成皮膚燙傷風險，因此民眾若前往醫療院所消費前，需要求院所出示購機證明獎座，除了有原廠產品標示及簽名認證，也能上網搜尋該診所是否為原廠機器，為自己的美麗健康作好把關。