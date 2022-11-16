新北市中和獅子會與元健天籟列車聯手護聽力 秀景里捐贈助聽器

知名聽力保健公益團體「元健天籟列車」受新北市中和獅子會邀請，於11月18日09:00–17:30，在「秀景里里民活動中心」現場捐贈30台單件市價1.2萬元的助聽器給預約民眾，並從即日起到年底，委託「元健助聽器」北北基14家門市協同再捐60台助聽器給到店內進行助聽器專用聽力驗配測試的民眾。

依據世界衛生組織(WHO)的聽力報告指出，至2050年，全球將有25億人口有聽力損傷問題，若不及時治療，對於「溝通、學習和謀生能力」將產生嚴重影響！在台灣，獲得聽覺障礙身心證明的患者約有7成是65歲以上的高齡者，因此，聽覺器官退化造成的聽力損失是極需重視的問題！

「元健天籟列車」深入鄰里提供免費協助，備受里民歡迎，參加者非常踴躍。圖／業者提供

長期投入天籟列車志工、具有醫學電子工程博士背景的昌泰科醫總經理趙書宏表示，非常感謝新北市金瑞龍議員的協助媒合中和區公益團體獅子會的鼎力幫助，讓天籟列車來中和區服務。

幫助聽損者便利地改善溝通困擾。圖／業者提供

大力促成慈善活動的新北市中和獅子會林演國主席表示：「很感謝『元健天籟列車』願意深入鄰里提供免費協助，幫助聽損者便利地改善溝通困擾！」同時，新北市中和獅子會李烱鎔會長亦表示：「新北市中和獅子會過往不斷深耕在地、挹注各方資源進行慈善活動，本次非常感謝元健天籟列車共襄盛舉！」

讓活動參與者能接受專業的免費助聽器適配聽力檢測，里民們由衷感激。圖／業者提供

元健天籟列車執行長吳志賢提及：「由於我的手足之一就是聽力受損者，讓我因此認識到『助聽器』是昂貴的醫療器材、會使許多家庭承受偌大的經濟壓力，因此，當我所領導的『元健大和直販事業股份有限公司』所產製的助聽器行銷全球後，便決心推動『元健天籟列車』活動，希望以實際行動幫助聽力受損的民眾改善其就學、就養的問題。」

數量有限，送完為止，預約請洽元健天籟列車服務電話：0800-000-897。圖／業者提供

該活動由新北市中和獅子會聯合礁溪扶輪社、新北光暉扶輪社、新北市美倫獅子會、連城獅子會、美鑫獅子會、達達獅子會、昌泰科醫股份有限公司完成，並且，健診活動由專業聽力顧問團隊-「元健助聽器」的新北新店門市、台北信義門市、台北復興門市同仁提供聽力健診技術支援，讓活動參與者能接受專業的免費助聽器適配聽力檢測！

本次免費捐贈活動預計捐贈90台國產藍牙助聽器，只要民眾「設籍於北北基、雙耳聽力損失達60~90分貝」，即可到下列據點領用慈善助聽器：

11/18(五) 09:00 – 17:30，秀景里里民活動中心：235新北市中和區成功路97巷7號。

112/12/31前，至元健助聽器全台灣門市：https://www.digibionic.com/