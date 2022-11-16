疫後首發強勢回歸 臺灣館於德國MEDICA展首日收穫滿

醫材產業年度最大盛事-德國杜塞道夫醫材展（MEDICA）於11月14日開展。經歷近3年疫情衝擊，今（2022）年共計來自70國超過5,400家全球醫材廠商齊聚一堂。為不讓臺灣醫材企業缺席此盛會，由經濟部國際貿易局主辦，委由外貿協會號召55家廠商以臺灣形象館參與，搶攻歐洲醫療市場龐大商機，業者產品應用多元，兼具創新及實用性，首日便有多家企業頻傳佳績。

外貿協會表示，亞果生醫專研人體各部位器官組織之修護材料，首日便接洽超過30組客戶。另專業手術器械設備廠商常廣，產品認證完整且專門供微創手術使用，亦成功觸及到歐洲專業手術設備代理商在內等20多位買主。華碩則首度整合旗下四大部門，運用ICT優勢鎖定時下最夯的智慧及遠距醫療，開發手持式超音波機及智慧手錶Viviwatch詢問度高，亦獲德國遠距專業醫療公司來訪。此外，包括阿爾傑的創新型鼻胃管固定器、和康的關節內注射劑、圓展的醫用鏡頭皆有所斬獲。

臺灣形象館分別坐落於3、6及17館，藉明亮挑高且一致性攤位設計獲青睞，尤其17館位於展館正中央，於中國館、巴西館、巴基斯坦館包圍中更顯得突出。除裝潢設計外，廠商產品各具特色及臨床價值更是吸引買主駐足的關鍵因素。外貿協會表示，整體而言臺灣醫材定位清楚，品質表現優異外加性價比高，且臺灣業者在產品開發及交期上配合度高。

為吸引買主與我國企業交流，臺灣館展期間策畫Happy Hour活動，以珍奶及噶瑪蘭威士忌等臺灣指標性飲品為主打，搭配開放式空間及輕鬆氛圍，首場即吸引多達113人爆滿參與，廣獲業者及買主好評。11月16日則舉辦歐洲遠距醫療商機說明會，強化掌握市場趨勢與布局拓銷。我國駐德大使謝志偉更親自現身為參展企業加油打氣，並與多家企業進行互動，為臺灣館注入了一劑強心針。

此外，臺灣最大B2B貿易入口網站「台灣經貿網」亦攜29家會員廠商參加本屆展出，包含科音電子聽診器、承昊無線手持滅菌機、百發凝膠鞋墊等，亦同步透過線上結合線下的OMO展出模式，延續全球曝光效益，並用最直接且零時差的方式與全球買主做生意。

在智慧醫療及精準健康趨勢領航下，全球醫療市場持續看漲，遠距醫療、穿戴式及智慧化裝置發展無可限量。明（2023）年度貿協將組團參加「日本國際醫療展」、「美國邁阿密國際醫療展」和「泰國醫療展」等國際知名展會，協助醫療產業業者國際鏈結，爭取更多合作機會。另規劃於明年6月於臺北南港展覽2館持續舉辦「台灣國際醫療暨健康照護展（Medical Taiwan）」，聚焦專業醫材、醫材零件、輔具器材、智慧醫療等醫材產品與服務，打造外銷業者最佳的展示平台，也將積極加強動員全球買主來臺觀展採購。

