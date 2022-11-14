文/葉圳轍

台灣美容醫療促進協會理事長、藝群醫美集團董事長王正坤醫師，昨(13)日受邀在第48屆台灣皮膚科醫學會年會演講時表示，「守法」是終結醫美亂象的不二法門，醫師必須使用合法藥物與醫療器材，聘請具有專業執照的醫師、藥師與護理師來執行醫療工作，避免誇大的行銷廣告，方能終止醫美亂象，一起維護醫療品質。

第48屆台灣皮膚科醫學會年會於台北南港展覽館2館舉行，為了提升皮膚科醫師的競爭力，大會13日下午舉辦基層診所經營管理研討會，邀請藝群醫學美容集團董事長王正坤演講「精通基層診所經營管理，不再校長兼撞鐘」、吳仁欽醫師演講衛生局稽查與法院訴訟案件、蕭維德律師演講醫病糾紛與法律問題，三場演講受到與會醫師的熱烈回響。

台灣皮膚科醫學會表示，醫師通常專心在醫學專業領域，遇到經營管理事務或醫療糾紛時，往往無法應付，有時候會成為歹徒眼中的肥羊。因此，該會特別安排經營管理課程來提升醫師的管理能力，並且避免醫療糾紛。

王正坤醫師在演講時表示，醫學美容盛行之後，很多醫師開設醫學美容診所，商人也紛紛集資投資醫美診所，甚至連沒有醫師執照的密醫密護也開設美容工作室，在客廳就幫病人違法開刀、違法打針與違法醫美治療，衍生很多醫療糾紛與違法行為，這些醫美亂象受到社會關注，因此政府加強查緝密醫密護等違法行為。

王正坤指出，面對現代社會的醫美亂象，醫師有責任一起維護醫療品質，保護患者，因此「守法」是終結醫美亂象的不二法門；且要避免誇大的行銷廣告，不要欺騙患者，不要造成患者過度期待。

藝群醫美董事長王正坤: 守法是終結醫美亂象的不二法門。圖/藝群醫美集團

王正坤認為，診所醫師也必須有經營管理的概念，或選擇專業經理人來協助管理診所，才能穩健經營。為了讓醫師更能夠了解企管理論，王正坤也介紹了各種管理學的分析工具，包含五力分析、價值鏈分析、資源基礎觀點與PESTLE外部環境分析等，鼓勵醫師成為熱門的T型人才，具有醫學的深度與管理學的廣度。

王正坤醫師是企管博士、現任台灣美容醫療促進協會理事長、長榮大學企管博士班老師、成功大學EMBA碩士班老師與藝群醫學美容集團董事長，其經營的藝群醫美集團，旗下有11家診所與1家Dr.藝群保養品公司。