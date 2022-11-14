憶聲基金會 舉辦「改善暈眩不可不知二三事」座談

近年來因新冠疫情的影響，民眾對健康防護議題更為重視。隨著疫情漸緩，長期贊助公益不遺餘力的歌林品牌，特與致力推廣保健常識、醫學新知的憶聲科技文教基金會攜手，將在11月19日下午2點，邀請臺北榮總高齡醫學中心主治醫師陳亮宇，於中原大學瑞麗堂(全人教育村內)，舉行「改善暈眩不可不知二三事」座談。

隨著高齡化社會的來臨，以及新冠疫情的影響，重視健康與養生的年齡層逐漸下降，不僅是高齡族群重視健康問題，越來越多青壯年族群，對於飲食與運動也開始逐漸看重，無非都是希望隨著年齡的增加，仍能過著健康、優雅的樂齡生活。醫師陳亮宇以醫學專業跟豐富的臨床經驗，帶大家認識常見的暈眩問題，例如常聽到的高齡跌倒事件，是暈？還是昏？一般人常常分不清昏（Dizziness）與暈（Vertigo）的不同。大家常說「頭昏目暗」或是「暈頭轉向」，透過陳亮宇深入淺出的說明，能更清楚分辨這兩者的差異，同時針對這些暈、眩症狀，找出病根，才能對症下藥。

即日起，凡於11月15日前報名「改善暈眩不可不知二三事」座談，即贈精美小禮一份。(席位有限，額滿為止)

報名電話：03-4515494 分機8603或8100王小姐

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