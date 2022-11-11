長庚產學合作中心助台灣生醫業者再展契機 舉辦「智慧醫材技術廠商交流媒合會」

為因應新冠病毒疫情後，國內外生技醫療市場產生的新需求，長庚醫院今(11)日舉辦「2022年長庚醫療財團法人智慧醫材技術廠商交流媒合會」，以「智慧醫材」及「創新醫材」為主軸，展出由長庚自主開發，具遠距偵測、降低治療侵襲性或縮短療程等功能的16項實用專利技術，並集結技術驗證所需之「臨床試驗」資源介紹，以及過去技術移轉開發成功之案例介紹，邀集國內生醫及資通訊業者參與探討，如何成功將上述軟硬體技術量產後導入國內外臨床領域使用，提升國內外民眾的健康福祉，同時帶動台灣生醫產業發展國際市場，達成長庚取之於社會、用之於社會的使命。

長庚醫療財團法人程文俊主任委員表示，長庚醫院自創院來即重視臨床研究和基礎醫學研究，每年投注超過24億元研究經費，並延攬國內外在醫學研究領域有卓越成就的醫師學者，以豐富的臨床經驗為基礎，研發可提升國內外醫療品質的生醫技術。為促成基於醫療臨床需求而研發的技術回歸臨床使用，在造福國內外民眾的同時也帶動台灣生醫產業發展，於2014年成立產學合作中心，專注於推廣本院研發成果以專利或其他形式之智慧財產移轉至國內外生醫及資通訊業者，並利用自身從基礎研究到臨床場域垂直整合的優勢，完成臨床試驗並已促成超過10項技術完成商品化上市。例如林口長庚骨科謝邦鑫醫師的「萬向互鎖式髖臼強化器」專利技轉，嘉惠許多髖臼骨缺損的患者；皮膚科鐘文宏醫師的「抗癲癇藥物過敏基因檢測方法」專利技轉，讓民眾用藥前可先進行特殊基因體質檢測，避免可能嚴重併發症的皮膚過敏反應。

長庚行政中心潘延健總執行長(左5)長庚醫療體系翁文能研發長(左6)長庚決策委員會程文俊主任委員(右4)林口長庚醫院陳建宗院長(右3)。 圖/長庚醫院提供

本次長庚醫療財團法人智慧醫材技術廠商交流媒合會展出的專利技術，均發想自臨床及民眾健康需求進而進行研發的成果。在「智慧醫材」部份共有八件，「創新醫材」部份亦有八件，涵蓋AI實驗室、骨科、復健科、兒童加護科、牙科、急症外傷科、兒童骨科、整形外科、婦產科、心臟內科、腦神經外科等專科。

例如，由林口長庚兒童加護科發表的「運用智慧醫材辨識新生兒癲癇發作」專利技術。林建志醫師指出，國外有大型研究顯示，新生兒癲癇發生率約每千名兒童有1.5至5.5例，發生率不低，但現行兒童癲癇鑑定，需要豐富經驗的臨床醫師長時間連續性判讀腦電圖，才能診斷出癲癇病症，若無即早介入治療，可能造成永久且不可逆的腦神經傷害，且65%案例會進展成頑固型癲癇，而增加照護的困難度。林口長庚兒童加護科研發團隊將AI技術結合新生兒高危腦病變檢測資料，可及時診斷出更多無臨床症狀的腦電圖癲癇病童，儘早以藥物或飲食介入治療，提早發現提早治療，減緩腦部病變及創傷，從而改善他們未來的人生。

林口長庚兒童骨科則發表「平衡而有效的矯正兒童長短腿」專利技術。張嘉獻醫師表示，兒童長短腳的盛行率在族群之中高達40%，長短腳差距2公分以上者，需要以生長抑制手術矯正以減少腿長差異。現行未成年兒童生長抑制手術使用的鋼板或U型釘等醫材，皆有內外側抑制不均勻而造成肢體變形的風險，而且抑制成效較緩慢。林口長庚兒童骨科與明志科大共同研發的生長板鋼釘套組，搭配微創傷口手術方式矯正長短腳，能強化生長板內外側平衡抑制效果，用平衡而有效的矯正兒童長短腿技術來協助矯正，有助於孩童提升日常生活品質。

林口長庚復健科亦針對高齡化社會長者健康需求，研發出「人工智慧估測骨質密度即早預防骨質疏鬆」專利技術。裴育晟醫師指出，骨質疏鬆症外觀無明顯病徵，早期診斷的比例偏低，假如骨質密度減少使骨骼結構變得脆弱，易導致嚴重骨折發生；林口長庚復健科與醫療人工智能核心實驗室共同研發以Ｘ光影像篩檢骨質密度技術，不僅於高齡照護市場有迫切需求，ㄧ般民眾也可透過日常健康追蹤了解自身骨質密度資訊，即早發現並定期追蹤骨質疏鬆情形，降低嚴重骨折發生的風險。

除了技術商品化之外，本次媒合會中也特別介紹「長庚醫院臨床試驗中心」，此中心為協助研發技術之臨床試驗、強化生醫轉譯研究及新醫療器材開發，是產學合作相當重要的一環。長庚醫院與長庚大學2012年共同開發的高階醫材技術「聚焦式超音波應用於腦部血腦屏障開啟輔助藥物遞送」，於2015年技術移轉國內廠商後，即於長庚醫院臨床試驗中心獨立執行Phase 1臨床試驗，同時發表國際性期刊SCIENCE ADVANCES，獲得2022年美國創新界的奧斯卡-愛迪生金獎，其嚴謹的臨床試驗已獲得國際肯定。

◎長庚醫院智慧醫材技術廠商交流媒合會展出的專利技術：