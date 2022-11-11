綠湖醫療攜手三軍總醫院 導入「醫聯網」減輕醫護工作負擔

「智慧急診資訊平台」係透過資料探勘篩選高度相關資訊，整合為大數據平台呈現於電子紙平板，協助醫護人員能夠取得最即時的決策資訊，來提高照護效率及病患滿意度；另一方面，以更大尺寸的先進彩色電子紙應用於三軍總醫院臨床技能訓練中心，數位教學電子紙看板讓教學主題可以靈活應用切換，提高急診教學效率。

在後疫情時代，應用智慧顯示科技提升醫療照護與教育品質，更凸顯善用科技的重要性。經濟部工業局智慧顯示產業跨域合作聯盟(SDIA) 昨(10)日於三軍總醫院舉辦跨域應用成果展示會，本次成果由SDIA智慧醫療成員-綠湖數位與三軍總醫院攜手以先進彩色電子紙顯示器為載具，建立「智慧急診資訊平台」；結合台灣頂尖醫療機構，將可創造世界級的智慧醫療與智慧教育示範場域。

經濟部工業局成立智慧顯示產業跨域合作聯盟（SDIA），希望能透過顯示技術的加乘服務，提升整體醫療品質與健康照護應用服務，並導入場域實地驗證。SDIA會長吳志毅表示，聯盟協助發展符合醫療場域需求之創新顯示科技解決方案，結合5G及AIot趨勢，推動電子紙床頭卡及電子紙衛教看板，並因應零接觸需求，結合非接觸感應等技術，結合需求痛點與場域，開發出客製化系統解決方案，期望能先在國內醫療院所落地，進而推廣至國際市場。

三軍總醫院院長王智弘也對此深表贊同，「醫護人員在COVID-19肆虐期間，造成醫護資源與照護人力嚴重不足，也同時影響照護品質，在引進醫聯網資訊平台後，可有效減少文書作業流程，亦讓資訊最快速的到達護理人員手中，對於決策、治療、減少醫護工作負擔與提升病患滿意度有相當大的幫助。

綠湖醫療吳昉冀執行長分享展示會成果。圖／綠湖數位醫療設備提供

綠湖醫療創辦人暨執行長吳昉冀則表示，醫聯網資訊平台是以先進彩色電子紙顯示器與護理師呼叫系統為基礎，建立病房資訊協作平台，應用於床頭卡、門房卡、醫療照護資訊看板、身分識別證、移動式防疫資訊看板、電子病歷表與同意書簽署系統等。以建構在高速IP網路基礎下，整合跨系統的資訊集成在電子紙床頭卡，讓醫護人員能夠取得最即時的決策資訊，來提高照護效率及病患滿意度。彩色環保的電子紙顯示器除了可呈現不同程度示警的顏色，更讓病房氛圍能更溫暖，以緩和病患的焦慮感。未來更可擴充物聯網應用，譬如人員定位、行動呼叫手環、藍芽點滴器、自動查房報到等等應用，可以直接連結床頭的呼叫器”隨開即用”，不需要額外增加升級的成本。

綠湖醫療以先進彩色電子紙顯示器為載具，建立「智慧急診資訊平台」。圖／綠湖數位醫療設備提供

在全球醫護缺工的情況下，如何有效運用科技減輕醫護工作負擔成了一大課題，而智慧顯示器在疾病診斷、疾病治療、病後照護與復健、健康促進與疾病預防等各階段所需醫療器材都具有發展機會。有別於一般TFT-LCD 與OLED 顯示屏，電子紙省電，即使在斷電的狀況下也能持續顯示信息，且具備不自發光、無藍光傷害，不會干擾患者休息以及易安裝、可視性佳、輕薄耐摔與耐清潔等特性，非常適合做為物聯網醫療產品或穿戴式與可攜式智慧醫材之顯示介面，相關應用預計可為醫療產業帶來革命性的發展，同時更環保，可達成環境永續發展的願景。