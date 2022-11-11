HBL獎學金夥伴 威德再獲體育推手獎

教育部體育署在11月10日於台北美福大飯店舉行111年體育推手獎第14屆表揚典禮，代理美國領導健康品牌「WEIDER威德」的福又達生物科技股份有限公司受邀出席，今年榮獲「贊助類金質獎」，由賴清德副總統頒獎表達肯定。

威德與高中體育總會共同籌辦「WEIDER威德眾星獎助計畫」，連續兩年提供HBL球員超過一千萬元獎助學金，去年(2021年)獲得「體育推手獎贊助類銀質獎」。

威德110學年度加碼贊助籃、排、足、壘聯賽及啦啦隊錦標賽、熱舞大賽，今年更擴大補助HVL高中排球聯賽兩百萬元，支持台灣運動產業不遺餘力，獲頒「贊助類金質獎」實至名歸。

體育推手獎由教育部體育署主辦，目的為獎勵長期奉獻與熱心推展體育運動的民間企業、團體與個人。副總統賴清德、教育部部長潘文忠、體育署代理署長林騰蛟、中華奧會主席林鴻道、中華民國體育運動總會會長葉政彥皆出席頒獎典禮表達支持。

賴清德副總統感謝社會各界投入體育運動發展：「一起支持年輕運動選手追逐夢想，藉由他們的努力、為國增光，養成全民運動的習慣。」並再次強調《體育政策白皮書》的願景：「健康國民、卓越競技、活力臺灣。」

賴清德副總統頒發111年體育推手獎「贊助類金質獎」，與WEIDER威德亞洲執行副總Maria Chen合影留念。圖／WEIDER威德亞洲提供

教育部長潘文忠致詞表示在蔡英文總統上任後，投入體育產業發展不遺餘力，「有了熱心的企業、團體能為選手們加油，這個力量會更強。」更期待選手們在國際舞台上發光發熱。

威德亞洲執行副總Maria Chen表示：「能再次獲得教育部的肯定，實在是非常榮幸！支持體育產業發展不是簡單的事，親身投入後，看到台灣年輕運動員們所面對的各種挑戰，讓我更想全力支持他們。威德會繼續努力，讓孩子們能無後顧之憂的學習、成長。」

威德邀請知名導演李惠仁拍攝「WEIDER威德眾星獎助計畫紀錄片」《追求卓越 成就更威的你》讓更多人了解年輕運動員的困境，透過實際行動，鼓勵更多人投入，作台灣體育產業發展最佳的助力、最威的推手。

WEIDER威德亞洲執行副總Maria Chen（左二） 表示感謝教育部體育署的肯定，未來會持續投入體育產業發展。圖／WEIDER威德亞洲提供

美國領導保健品牌WEIDER威德官方網站：https://bit.ly/3fRb3MS