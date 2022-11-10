國際發明展摘金　威德益生菌屢獲國際肯定

「威德益生菌」於美國達文西發明展參賽，一舉得金，榮獲肯定。不僅打開產品國際知名度，更顯現品牌的研發創新能量，與臨床功效實證。此外，威德益生菌已連續4年獲得「Monde Selection世界品質評鑑大賞」金獎，屢獲國際肯定。

美國達文西國際發明展是國際重要的發明品媒合及交流平台，美國南猶他大學(SUU)及全美創新發明學會(AII)所主辦，以鼓勵各國政府及民間企業持續投入研發創新為宗旨。

美國達文西國際發明展今年(2022年)邁入第三屆，本屆有來自美、中、泰、韓、俄羅斯、加拿大、澳洲等，總計超過15個國家，148件作品參賽，台灣獲得29金10銀3銅，拿下國際第一，威德(WEIDER)為保健食品業代表之一，榮獲金牌肯定。

全球疫情肆虐，民眾對健康保健議題加倍關注，益生菌在全球保健食品市場上的銷售與熱度居高不下。

益生菌在全球保健食品市場上的銷售與熱度居高不下，威德益生菌稱霸國內益生菌品項銷售排行，於美式賣場、威德官網、MOMO、蝦皮等通路好評熱銷。圖／威德提供

本屆獲獎品項「威德益生菌」含有15種複合活菌、3種益生質、5種營養素。日本與德國專利多層構造顆粒劑型，保護益生菌安全抵達消化道發揮作用。「威德益生菌」針對消化道健康、胃幽門桿菌兩大議題，投入兩項人體臨床實驗。

根據結果顯示，連續食用「威德益生菌」一個月後，有效幫助受試者改變消化道中的細菌叢生態、調整體質並提升保護力、維持健康。

動物實驗顯示，威德益生菌可幫助消化、排便順暢，增加小鼠腸道「比菲德氏菌」與「短鏈脂肪酸」生成，以維持消化道機能。

威德益生菌屢獲國際好評，實驗證明長期服用有效促進消化道健康，調整體質並提升保護力、維持健康。圖／威德提供

威德(WEIDER)是美國超過85年歷史的運動保健品牌，目前在台灣在共有三十九種產品。「威德益生菌」熱銷台灣、日本、歐洲，並在台灣保健食品市場脫穎而出，稱霸國內益生菌品項銷售排行，如今更獲「美國達文西發明展」金牌肯定，展現國際競爭力，穩坐益生菌領導品牌地位。

WEIDER威德官網：https://lihi1.com/CfgpX